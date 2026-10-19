하영 '친일논란'에 이제훈 불똥..'승산 있습니다' 내년 상반기 편성 불발

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란이 이어지는 가운데, 차기작인 SBS 드라마 '승산 있습니다'가 내년 상반기 편성 라인업에서 제외된 것으로 알려졌다.

19일 OSEN 보도에 따르면 SBS는 최근 '승산 있습니다'를 내년 상반기 편성 라인업에서 제외했다. 현재 편성 여부를 다각도로 논의하고 있지만, 하반기 편성을 비롯한 향후 방송 일정은 아직 확정되지 않았다. 이미 촬영을 마친 작품의 편성 계획에 변화가 생기면서 그 배경에도 관심이 쏠리고 있다.

'승산 있습니다'는 일본 TV아사히 드라마를 원작으로 한 리메이크 작품이다. 배우 이제훈과 하영이 주연을 맡은 코믹 법조 탐정물로, 승산 없는 사건을 해결해 나가는 인물들의 이야기를 유쾌하게 풀어낼 예정이다. 당초 2027년 2월 방송을 목표로 준비됐지만, 최근 편성 계획에 변화가 생기면서 향후 일정은 불투명해졌다.

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이 가운데 하영을 둘러싼 논란도 다시 주목받고 있다. 하영은 지난 8월 증조부의 친일 행적이 알려지면서 논란에 휩싸였다. 이후 논란의 여파로 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 시즌2와 시즌3에서도 하차했다.

당시 '승산 있습니다' 측 역시 하영을 둘러싼 사안에 신중한 입장을 보였다. 이미 촬영을 마친 상황에서 제작진은 지난 8월 "출연 배우와 관련된 최근 사안에 대해 엄중하게 받아들이고 있다"며 "현재 제작사 및 관계자들과 함께 다각도로 신중하게 논의 중"이라고 밝혔다. 출연 배우를 둘러싼 논란이 불거진 뒤 작품의 향후 방향을 두고 고심하고 있음을 드러낸 것이다.

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특히 '승산 있습니다'는 일본 드라마를 원작으로 한 작품이라는 점에서도 관심을 모은다. 당초 목표로 알려진 2027년 2월에 방송될 경우 3·1절과 가까운 시기에 시청자들과 만나게 될 수 있기 때문이다. 하영의 증조부 친일 행적 논란과 일본 원작이라는 작품의 특성이 맞물리면서, 방송 시기에 따라 작품을 둘러싼 논쟁이 이어질 가능성도 제기된다.

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이미 촬영을 마친 '승산 있습니다'가 향후 편성 논의를 거쳐 시청자들과 만날 수 있을지, 방송 일정이 언제 확정될지 관심이 모인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com