[공식] "200만 눈앞에 보인다"…변요한X노재원 '타짜: 벨제붑의 노래', 개봉 4주 차 191만 돌파

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 개봉 4주차 주말에도 한국 상업영화 좌석 판매율 1위를 기록하며 191만 관객을 돌파했다.

19일 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '타짜: 벨제붑의 노래'는 이날 오전 7시 기준, 누적 관객수 191만 1193명을 기록했다. 이러한 '타짜: 벨제붑의 노래'의 흥행 레이스는 2030 세대 관객들이 청소년관람불가 범죄오락 영화에 결집하면서 보여준 성과다.

특히 변요한을 필두로 노재원, 미요시 아야카, 김민호, 임세미, 문지훈 등 젊은 배우들의 캐스팅 조합은 신선함을 제공했다는 평이다. "미요시 아야카 마스크가 정말 신선하다", "타짜 1 정마담 이후 가장 매력적인 캐스팅", "연기 잘 하는 줄 알았지만, 노재원을 큰 스크린으로 보니 좋았다", "신병에서 인상 깊었는데, 앞으로 애정하는 배우가 될 듯", "스윙스, 아니 문지훈 응원해" 등 젊은 세대 관객들에게 본인 세대의 새로운 배우 등장은 '타짜: 벨제붑의 노래'가 꾸준히 사랑받을 수 있는 기폭제로 작용 중이다.

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'타짜: 벨제붑의 노래'는 개봉 이후 CGV 골든에그지수 93%를 지속적으로 유지하며 놀라운 관객 만족도를 기록해왔다. 청소년 관람불가 핸디캡을 딛고 흥행 선전을 하고 있는 '타짜: 벨제붑의 노래'는 높은 스트레스 해소 지수, 카타르시스와 화끈한 전개와 액션, 포커 게임이 제공하는 도파민 등 다양한 방면에서 성인 관객들을 만족시키고 있는 것으로 보인다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com