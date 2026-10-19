[일문일답] 엔믹스, 3연속 메가히트 예고 "건강한 부담감, 간절하게 만든 '긴 소원'"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔믹스가 컴백한다.

엔믹스는 19일 미니 6집 '스트레인지 뮤즈'를 발매한다.

타이틀곡 '긴 소원'은 뭄바톤과 아프로, 퓨처 하우스가 조화된 팝 곡이다. 벅차오르는 사운드, 피아노와 목소리만 남아 차분해지는 브레이크, 내레이션과 함께 고조되는 브릿지 등 특색있는 구성이 돋보인다. 가사에는 드디어 서로를 위해 온 마음을 다해 소원을 비는 모습을 로맨틱하게 담았다.

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멤버들은 처음으로 유닛곡도 선보인다. 릴리-해원의 발라드팝 '너는 달', 설윤-배이의 '핫 앤 언바더드', 지우-규진의 '휙'이 그것이다. 이밖에 '루드톡' '케로신' 등 총 6곡이 이번 앨범에 수록됐다.

특히 규진은 작사 작곡에, 배이는 유닛곡과 '루드톡' 작사에 참여하며 진정성을 더했다.

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엔믹스는 '블루 밸런타인', '헤비 세레나데' 등 자신들의 정체성을 강조한 '믹스팝'으로 가파른 흥행세를 보이고 있는 팀이다. 그런 이들이 새롭게 선보일 음악에 대한 기대가 높아지고 있다. 다음은 엔믹스의 일문일답.

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- 미니 5집 '헤비 세레나데' 이후 5개월 여만의 컴백이다. 컴백 소감과 앨범에 담은 메시지는 무엇인가.

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엔써(공식 팬덤명)와 새 음악과 무대로 만나고, 함께 행복하게 활동할 생각에 설레요. 이번 앨범 '스트레인지 뮤즈'는 모두가 다채롭게 빛나는 믹스토피아에서 서로가 서로의 '뮤즈'가 되어준다는 이야기를 담고 있어요. 이곳에서는 매일 새로운 뮤즈를 위한 '벌스데이 파티'가 펼쳐지는데요. 타이틀곡 '긴 소원'는 파티의 주인공인 서로를 위해 언제나 끊임없이 초를 불고 긴 소원을 빈다는 내용의 곡이에요.

- 앨범명의 의미는?

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다른 사람은 이해하지 못하더라도 나에게 무언가 영감을 준다면 그 존재가 바로 뮤즈라고 생각해요. 믹스토피아는 다채로운 사람들이 함께하며 자신의 색깔을 마음껏 펼치고, 정말 다른 서로가 만나 서로의 영감이 되어주는 곳이에요. 조금 이상하고 특이해 보이더라도 나에게 영감이 되어주는 뮤즈로 가득한 믹스토피아에서의 이야기를 그리고 있기에 '스트레인지 뮤즈'라는 앨범명이 탄생한 것 같아요. '스트레인지 뮤즈'는 서로가 서로에게 어떤 존재인지 또 '다름'이라는 것이 우리가 원하는 세상을 만드는 데 도움을 줄 수 있다는 것을 알려주는 앨범이 될 것 같아요.

- '긴 소원'의 킬링 포인트는?

처음 들었을 때 희망차면서도 독특하다는 생각을 했어요. 리듬이 유독 마음에 드는 구간도, 멜로디가 예쁘다고 느낀 구간도 있었는데요. 특히 코러스와 중간중간 나오는 내레이션이 감동적이었어요. 녹음 과정에서는 고음이 많아서 발성을 잘 잡을 수 있도록 신경을 많이 썼고요. 타이틀곡에서 랩은 처음이어서 연습을 많이 했던 기억이 나요.(릴리)

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후렴구 음이 높은 편이라 들으시는 분들이 조금 더 듣기 좋은 소리였으면 하는 바람에 소리 내는 위치를 평소와 다르게 바꿔보기도 하는 등 신경을 많이 썼던 것 같습니다.(설윤)

인트로의 내레이션을 듣고 '긴 소원'에 완전히 몰입하게 되시면 좋겠어요. 서로를 마주하게 된 벅차고도 소중한 그 순간의 감정이 여러분에게도 닿길 바랍니다.(해원)

- 데뷔 이래 첫 유닛곡 작업 에피소드가 궁금하다.

감사하게도 3번 트랙 '루드 톡'과 설윤이와 함께한 첫 유닛곡 '핫 앤 언바더드 (SULLYOON, BAE)'의 작사에 참여하게 되었는데요. 작사가님과 미팅도 하면서 의견을 나누고 보고 들으면서 많은 걸 배울 수 있었던 것 같아요. 유닛곡 작사를 위해 설윤이와 작사 방향성에 대한 대화를 많이 했어요. 떨어져 있을 때도 통화로 서로의 의견을 이야기하면서 완성해 나갔던 기억이 납니다.(배이)

언젠가 작사와 작곡에 꼭 도전해 보고 싶었는데 늘 처음 시작이 어려웠거든요. 그런데 이번 앨범에서 감사하게도 작사와 작곡에 참여하게 되어 정말 기뻤어요. 곡의 방향성에 맞춰 작업하는 게 쉽지는 않았지만 참여한 데 의의를 두고 싶어요. 아직 많이 부족하지만 계속해서 성장하는 모습 보여드리겠습니다.(규진)

- 전작의 흥행으로 컴백에 부담이 되지는 않았나. 앨범을 준비한 마음가짐은?

많은 분들께서 기대해 주시는 만큼 그 기대에 부응하기 위해 열심히 준비했어요. 조금 부담은 됐지만 그보다는 새로운 곡들을 보여드릴 생각에 설레는 마음이 가장 컸던 것 같아요.(릴리)

'기대하게 만드는'이라는 타이틀은 늘 갖고 싶었고, 언제 들어도 기분 좋은 수식어인 것 같아요. 저희도 타이틀곡 제목처럼 소원을 비는 마음으로 행복하고도 간절하게 준비했습니다.(해원)

건강한 부담감이라고 생각해요. 기다려 주시는 엔써가 있고, 곁에서 늘 도움을 주시는 분들이 있어 잘하고 싶은 마음도 커지고 덕분에 더 열심히 하게 되는 원동력이 되는 것 같습니다. 늘 최선을 다했기 때문에 이번에도 늘 해왔던 것처럼 하면 된다고 생각하고 작업에 임했습니다.(지우)

-엔믹스의 긴 소원과 활동 목표는?

저희에게 행복을 주는 이들을 위해 소원을 빌고 싶어요. 우리 스스로와 엔써 그리고 가족들이요. 특히 엔써의 건강과 행복을 바라요. 엔써가 행복해야 저희도 행복하거든요. 먼 훗날 엔믹스와 함께한 시간을 되돌아봤을 때 소중하고 행복했던 기억으로 남았으면 좋겠어요. 또 엔믹스도 지금까지 잘 해왔으니 앞으로 더더욱 멋진 날이 가득하고 엔써의 영원히 자랑스러운 아티스트가 되길! 건강하고 행복하게 활동하는 것이 목표이고요. '긴 소원'가 더 많은 분들께 사랑받을 수 있다면 좋겠습니다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com