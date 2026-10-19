홍현희, 외국계 제약회사 정규직 퇴사→데뷔 후 계약직 재입사 "울분 쌓여"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍현희가 개그맨의 꿈을 위해 제약회사를 그만뒀다가 1년 만에 계약직으로 재입사했던 사연을 공개했다.

18일 방송된 tvN '식스센스: B사이드'에는 홍현희와 소녀시대 유리, 효연이 게스트로 출연했다.

이날 홍현희는 을지로를 지나던 중 "데뷔 전 다니던 제약회사가 근처에 있었다"며 "그때는 '오늘 점심 뭐 먹을까?'가 가장 큰 낙이었다"고 직장인 시절을 떠올렸다.

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데뷔 전 3년간 제약회사에서 근무했다는 그는 "외국계 회사라 행사나 파티가 많았다. 회사에서 하는 장기자랑에서 계속 1등 하다 보니까 나는 좀 더 큰 무대로 가야겠다 싶어서 26세에 개그맨 시험을 봤다"고 설명했다.

이어 "직장에서도 '너무 축하한다. 이렇게 꿈을 찾아가는 직장인은 처음'이라고 응원해 줬다"고 말했다.

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하지만 홍현희는 개그맨 데뷔 1년 만에 다시 회사로 돌아갔다고 밝혔다. 그는 "그때 직원들의 눈빛이 '그래, 역시…'라는 느낌이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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유재석이 "그래도 다시 갔는데 받아줬네"라고 하자 홍현희는 "그때는 계약직으로 갔다"고 답했다.

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이어 "원래 정규직으로 많은 혜택 누리다가 돌아갔는데 그래서 그 울분이 '더 레드'라는 코너로 나오게 된 거다. 어떻게 보면 감사하다"고 전했다.