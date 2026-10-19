안은진 "1분 후 널 성추행할 거야"…'너말연' 협박 대사에 갑론을박

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 안은진이 출연하는 KBS 드라마에서 성추행을 언급한 대사가 등장해 시청자들 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

지난 18일 방송된 KBS 2TV 토일드라마 '너 말고 다른 연애'(극본 유수지, 연출 황승기)에서는 재강로펌 변호사 한태승(이주안 분)이 동료 변호사와 갈등을 빚는 모습이 그려졌다.

이날 한태승의 동료는 "변호사 품위 적당히 망쳐라. 술 접대, 로비 그런 걸로 연명하는 거 그만해라. 솔직히 그쪽이랑 같은 변호사라는 거 수치스럽다"고 비난했다.

Advertisement

이에 한태승은 "수치는, 패소가 수치인 거다. 난 너처럼 판검사 부모님이 없어서 패소 안 하려면 이 악물고 뭐든 다 해야 한다"고 맞받아쳤다.

그러자 동료는 "하긴 사람도 죽여 봤는데 개XX 짓은 쉬우셨겠다"고 도발했고, 분노한 한태승이 상대에게 달려들려 하면서 상황은 더욱 험악해졌다.

Advertisement

이때 두 사람 사이를 막아선 이미도(안은진 분)의 발언이 눈길을 끌었다. 이미도는 한태승의 동료를 향해 "나는 1분 후에 너를 성추행할 거야. 당장 안 꺼지면 무슨 일이 있어도 네 바지를 벗겨서 여기서 개망신 줄 거야"라고 경고했다.

Advertisement

이어 "이 악물고 덤비면 너 하나쯤 속옷까지 벗기는 건 일도 아니거든. 진짜야, 나 힘세"라고 덧붙였다.

Advertisement

극 중 이미도가 한태승을 보호하고 상대방의 도발을 멈추게 하기 위해 내뱉은 대사였지만, 방송 이후 해당 표현의 적절성을 두고 의견이 엇갈렸다.

일부 시청자들은 성추행과 강제 탈의를 협박 수단으로 활용한 대사가 부적절하다고 지적했다. 상대방을 제압하기 위한 장면이라 하더라도 성폭력을 통쾌한 반격의 소재처럼 사용하는 것은 신중해야 한다는 취지다.

Advertisement

특히 공영방송인 KBS에서 해당 장면이 방송됐다는 점을 두고 대본과 연출 과정에서 표현의 적절성을 충분히 고려했어야 한다는 목소리도 나왔다.

반면 해당 장면은 실제 성추행을 정당화하려는 것이 아니라, 동료를 향한 공격적인 발언을 멈추게 하기 위해 캐릭터가 극단적인 표현을 사용한 상황이라는 점도 고려할 필요가 있다. 극 중 인물의 발언을 작품 전체의 가치관이나 제작진의 의도로 곧바로 연결하기는 어렵다는 것이다. 다만 대사의 의도와 별개로 표현 자체가 불편하게 받아들여질 수 있다는 점에서 시청자들의 해석은 달라질 수 있다.

한편 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차에 접어든 연인이 익숙했던 관계 속에서 낯선 감정과 마주하게 되는 과정을 그린 현실 공감 리얼 멜로드라마다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com