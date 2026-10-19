‘트젠’ 풍자, 박세미 부케 쟁취..“주변 남성들에 결혼하자고”

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[스포츠조선 박아람 기자] 트랜스젠더 방송인 풍자가 코미디언 박세미의 결혼식에서 부케를 차지하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

풍자는 지난 18일 개인 계정을 통해 박세미의 결혼식에서 촬영한 영상을 공개했다.

영상 속에서는 순백의 웨딩드레스를 입은 박세미가 부케를 던지고, 이를 받으려는 여성 하객들이 한꺼번에 손을 뻗는 모습이 포착됐다.

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여러 하객이 치열하게 부케 쟁탈전을 벌인 가운데 최종적으로 꽃다발을 손에 넣은 사람은 풍자였다.

풍자는 예상보다 쉽게 쟁취한 커다란 부케를 품에 안고 환한 미소를 지었다. 이를 지켜보던 하객들도 박수로 축하하며 즐거운 분위기를 더했다.

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이와 함께 풍자는 부케를 받은 유쾌한 소감을 전해 웃음을 자아내기도 했다.

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그는 "부케를 받은 이상, 시간이 얼마 남지 않아 주위에 남성분들에게 결혼해 줄 수 있냐 물어보니 결혼식 날 시간이 안 된다고들 하시는데 아직 날짜도 말씀드리지 않았다"고 밝혀 폭소를 유발했다.

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한편 박세미는 지난 18일 서울에서 한 살 연하의 플로리스트 김준연과 백년가약을 맺었다. 두 사람은 지인의 소개로 처음 만나 2년여간 사랑을 키워온 것으로 알려졌다.

박세미는 결혼에 앞서 지난 12일 개인 계정을 통해 직접 결혼 소식을 알렸다.

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당시 그는 "평생 함께 놀고, 웃고, 맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍이 생겼다. 나 드디어 시집간다"고 전해 많은 이들의 축하를 받았다.

tokkig@sportschosun.com