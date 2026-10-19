“내가 아빠가 되다니”...김종민, 16주차 子 ‘찡이’ 초음파 사진 첫 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김종민이 '1박 2일'에서 곧 태어날 아들 '찡이'의 초음파 사진을 직접 공개하며 예비 아빠의 벅찬 마음을 드러냈다.

18일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서는 충남 서산으로 여행을 떠난 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘, 이용진, 이기택의 모습이 그려졌다.

이날 이동 중 멤버들이 김종민에게 좋은 소식이 있는 것 아니냐고 묻자 그는 잠시 머뭇거리다 "아이가 생겼다"며 아내의 임신 소식을 알렸다. 촬영 당시 아내는 임신 16주 차로 안정기에 접어든 상태. 아이의 성별은 아들이라고 밝혔다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 김종민이 직접 꺼내 보여준 아들의 초음파 사진이었다. 김종민은 휴대전화 속 '찡이'의 초음파 모습을 멤버들에게 공개하며 환한 미소를 감추지 못했다.

그는 초음파 사진을 바라보며 "지금 10cm 정도"라고 설명한 뒤 "내가 아빠가 되다니"라며 여전히 실감 나지 않는 듯 감격스러운 모습을 보였다. 멤버들 역시 초음파 사진을 함께 바라보며 "종민이 형 닮아서 너무 귀엽겠다", "곧 아들이랑 등산하겠다"며 맏형의 늦은 경사를 진심으로 축하했다. 김종민은 아들이라는 사실을 처음 알았을 당시의 감정도 털어놨다. 그는 "굉장히 든든하면서 마음이 편해졌다"며 "평생 친구가 생긴 기분"이라고 말해 아들을 기다리는 설렘을 드러냈다.

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아이의 태명은 '찡이'다. 김종민은 아내와 중국 여행 중 임신 사실을 알게 됐다고 밝히며 당시 송아지가 태어나는 태몽을 꿨다고 설명했다. 꿈속에서 소가 송아지를 낳았고 자신이 직접 송아지에게 우유를 먹여줬다는 것. 이에 중국 베이징과 송아지를 합쳐 태명을 '찡이'라고 지었다고 밝혔다.

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김종민은 이날 태명과 태몽, 성별에 이어 초음파 사진까지 차례로 공개하며 본격적으로 '아들 바보' 면모를 드러냈다.

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앞서 김종민은 11세 연하의 비연예인 아내와 결혼, 여러 방송에서 2세 계획을 공개해왔다. 아이를 갖기 위해 오랜 기간 금주하며 몸 관리를 해왔다고 밝힌 바 있어 임신 소식에 더욱 많은 축하가 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com