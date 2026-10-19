'암살자(들)' 올해 韓영화 흥행 4위 안착..5주 차 끝까지 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 올해 개봉한 한국 영화 흥행 4위에 올랐다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 19일 오전 7시 기준 누적 관객수 324만9176명을 기록하며 20일 연속 한국영화 박스오피스 1위를 차지했다.

새로운 작품이 잇따라 개봉하는 극장가에서 꾸준한 관객들의 선택 속에 4주 연속 주간과 주말 극장가를 장악하며 흔들림 없는 흥행세를 이어가고 있는 것. 여기에 2026년 한국 영화 흥행 TOP 4에 등극, 올해 극장가를 흔든 흥행작으로서의 존재감을 더하며 화제의 중심에 섰다. 추석 연휴부터 이어진 관람 열기가 10월에도 계속되는 가운데 '암살자(들)'이 써내려 갈 끝없는 흥행 기록에 관심이 모인다.

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관객들의 호평 역시 장기 흥행에 힘을 보태고 있다. 탄탄한 스토리와 배우들의 열연, 높은 몰입도를 향한 호평에 N차 관람 의사를 밝히는 반응까지 이어지고 있다. 여기에 CGV 골든에그지수 92%, 롯데시네마 관람객 평점 9.2점, 네이버 실관람객 평점 8.9점 등 높은 실관람객 평점이 작품에 대한 만족도를 입증하며 개봉 5주 차에도 이어질 '암살자(들)'의 흥행 행보를 기대케 한다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com