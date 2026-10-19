김유정, 27살인데 콜레스테롤 급등 "매일 계란 6개 먹어, 노른자가 문제"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김유정이 남다른 계란 사랑을 드러냈다.

지난 16일 공개된 유튜브 채널 '홍보하러 온 건 맞는데'에는 드라마 '100일의 거짓말'의 주연 배우 김유정과 박진영이 출연해 유병재, 조나단과 다양한 이야기를 나눴다. 작품에 대한 이야기부터 각자의 취향과 일상까지 솔직한 대화가 이어진 가운데, 김유정의 독특한 식습관이 눈길을 끌었다.

이날 김유정은 자신을 표현하는 세 가지 키워드로 '탐미', '유영', '계란'을 꼽았다. 먼저 '탐미'와 '유영'에 대해서는 "아름다운 걸 보고 즐기는 걸 좋아한다. 자연 보는 것도 좋아한다"라고 설명했다. 아름다운 풍경과 자연을 감상하는 것을 즐긴다는 취향을 밝힌 것.

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마지막 키워드인 '계란'에 대해서는 간단명료하게 "계란을 좋아한다"라고 답했다. 그러자 옆에 있던 박진영이 김유정의 계란 사랑과 관련한 일화를 꺼내며 "그거 얘기해줘라. 계란 먹어서 콜레스테롤 수치가 엄청 높다고 했다는 것"이라고 말해 관심을 모았다.

이에 김유정은 "맞다. 병원에서 그만 먹으라고 했다"고 웃으며 인정했다. 이어 "근데 그냥 무시했다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김유정의 이야기에 조나단도 궁금증을 드러냈다. 그는 "노른자를 먹으면 그렇다"면서 "하루에 어느 정도를 먹길래 그렇게 되냐"라고 물었다. 이에 김유정은 "하루에 6개 이상 먹는다. 매일매일"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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특히 김유정은 계란을 먹을 때 노른자까지 즐겨 먹는다고 밝히며 "노른자가 제일 맛있다"라고 덧붙였다. 매일 계란을 6개 이상 먹는다는 남다른 식성과 노른자를 향한 확고한 취향이 드러나면서 출연진의 웃음을 자아냈다.