"조심스럽게 소식 전해" 박성광, 이솔이와 이혼설 겪더니...광복이 수술까지 또 시련

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 박성광이 심장병을 앓고 있는 반려견 광복이의 수술을 결정했다.

박성광은 19일 자신의 계정에 "광복이를 아껴주시는 분들이 많아 조심스럽게 소식을 전한다. 자기보다 아프고 어려운 아이들을 위해 마음을 나눠왔던 우리 광복이가, 이제는 많이 아프다"고 전했다.

이어 "열 살이 넘은 나이라 수술을 결정하기까지 참 많은 고민을 했다. 심장병 때문에 산책도, 목욕도, 미용도 모두 금지됐다"며 "사람을 좋아하는 아이가 찾아온 사람들을 마음껏 반겨주지 못하고, 매일 여섯 가지 약을 먹으며 지내고 있다. 콩팥도 점점 나빠지고 있다"며 광복이의 상태를 설명했다.

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그러면서 "앞으로 얼마나 더 함께할 수 있을지는 모르지만, 고민 끝에 수술을 하기로 했다. 광복이가 잘 버텨내고 무사히 수술을 마칠 수 있도록 함께 기도해 달라"고 당부했다.

함께 공개된 영상에는 심장병으로 투병 중인 광복이의 모습이 담겼다. 광복이는 지난해 폐수종으로 처음 입원한 뒤 지난 3월 재발했으며, 건강을 회복한 후 다시 증상이 악화된 것으로 전해졌다. 최근에는 일주일 사이 두 차례 응급실을 찾을 정도로 상태가 나빠져 안타까움을 자아냈다.

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박성광은 "약으로 버티는 데는 한계가 있다고 한다. 콩팥이 이미 많이 손상됐다"며 "엄청난 고민 끝에 가족과 상의 후 수술을 결정했다. 광복이 꼭 힘내서 잘 이겨내라고 기도해 달라"고 거듭 부탁했다.

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아내 이솔이는 해당 게시물에 "광복이 좋아하는 간식 잔뜩 놓고 기다릴게 어서 집으로 돌아와!"라는 댓글을 남겼다.

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광복이는 2018년 MBC '전지적 참견 시점'에 박성광과 함께 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 여러 광고에도 출연하며 많은 사랑을 받았다.

한편 박성광은 2020년 이솔이와 결혼했다. 두 사람은 최근 이솔이가 SNS에 의미심장한 글을 남기면서 이혼설이 불거지기도 했다. 그러나 이솔이는 직접 해명하며 의혹을 일축했고, 이후 부부가 KCM의 결혼식에 함께 참석한 모습이 공개되기도 했다.