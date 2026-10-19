"솔비♥의 세계가 궁금해서"...이규한, 직접 수강료 내고 화실 찾은 스윗함

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이규한이 예비신부인 가수 겸 화가 솔비(본명 권지안)의 예술 세계를 이해하기 위해 직접 미술 수업을 신청한 사실이 알려졌다.

지난 18일 아트 커뮤니티 '오드 캔버스 클럽(Odd Canvas Club·OCC)' 공식 SNS에는 이규한이 서울 청담동 아틀리에를 방문해 미술 수업에 참여하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

OCC 측은 "예비신부의 세계를 온전히 이해하고 싶어, 직접 수강 신청을 하고 찾아온 스윗함"이라며 이규한의 방문 소식을 전했다.

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이어 "화가로서 캔버스 앞에 서는 솔비 작가님의 세계를 더 깊이 이해하기 위해, 예비신랑 배우 이규한 님이 직접 수강료를 내고 정식으로 OCC 세션을 신청해 아틀리에를 찾아오셨다"고 설명했다.

공개된 영상 속 이규한은 검은색 셔츠에 갈색 앞치마를 착용한 채 미술 작업에 몰두하고 있다. 특히 장갑을 낀 두 손에 물감을 묻혀 캔버스에 색을 입히는 등 핑거페인팅에 진지하게 임하는 모습이 눈길을 끌었다.

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이규한은 평소 아이스크림을 좋아해 알록달록하고 상큼한 색감을 사용했다고 설명한 것으로 전해졌다. 이에 솔비는 "상큼해지고 싶으신가 보다"라고 질문했고, 이규한은 별다른 대답 없이 쑥스러운 듯 미소를 지었다는 후문이다.

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OCC 측은 당시 상황에 대해 "그 질문에 말없이 쑥스러운 듯 다정한 미소를 짓던 모습은 보는 이들마저 마음을 간지럽히는 설렘을 선물했다"고 전했다.

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또한 "사랑하는 사람이 머무는 세계가 궁금해서, 직접 수강 신청을 하고 그 캔버스 앞으로 걸어 들어온 스윗한 진심"이라며 "두 사람의 진솔한 교감과 수줍은 설렘의 온도로 환하게 채워졌던 OCC의 순간"이라고 덧붙였다.

특히 이규한은 예비신부가 참여하는 프로그램이라는 이유로 특별 대우를 받는 대신, 직접 수강료를 지불하고 정식 수강생으로 참여했다는 점에서 관심을 모았다. 결혼을 앞두고 상대방의 직업과 예술 세계를 이해하려는 이규한의 세심한 배려가 돋보이는 대목이다.

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OCC는 권지안 작가와 함께 붓 대신 손끝으로 내면의 색을 꺼내고, 서로의 마음을 솔직하게 나누는 프라이빗 멤버십 아틀리에다.

한편 이규한과 솔비는 15일 결혼을 발표했다. 두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺었으며, 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다.

솔비는 가수 활동과 함께 본명 권지안으로 미술 작업을 이어가고 있으며, 국내외 전시 등을 통해 화가로서도 활동 영역을 넓혀왔다. 이규한 역시 배우 활동을 이어온 가운데, 이번에는 예비신부의 예술 세계를 직접 경험하는 특별한 시간을 가졌다.

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olzllovely@sportschosun.com