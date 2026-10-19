허성태, '20분 심정지' 김수용 곁에 있었다…“사시기만 해라” 절박한 순간

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 허성태가 개그맨 김수용이 심정지로 쓰러졌을 당시 현장에서 응급처치를 도운 '숨은 은인'이었다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

오는 20일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 배우 허성태와 바둑기사 이세돌이 게스트로 출연한다.

이날 허성태는 지난해 11월 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러졌던 아찔한 순간을 처음으로 자세히 털어놓는다.

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당시 허성태는 김숙, 김수용 등과 함께 유튜브 콘텐츠 '내향인 모임' 촬영을 앞두고 있었다. 그러나 촬영 현장에서 김수용이 갑자기 의식을 잃고 쓰러지는 긴급 상황이 발생했다. 허성태 역시 현장에 있었던 것으로 알려졌다. 그는 김수용이 쓰러지자 다리를 비롯해 온몸을 주무르며 의식을 되찾을 수 있도록 응급처치를 도왔다고 밝혔다. 허성태는 당시 김수용의 다리를 주무르면서 "사셔라, 사시기만 해라"라는 말을 반복했다고 털어놨다. 어떻게든 살아나기만을 바라는 간절한 마음으로 그의 곁을 지켰던 것.

그동안 김수용의 심정지 당시 김숙과 배우 임형준이 신속하게 대처해 목숨을 구한 사연은 여러 방송을 통해 공개된 바 있다. 김숙과 임형준은 당시 돌아가며 심폐소생술(CPR)을 실시하는 등 구급대가 도착할 때까지 응급처치를 이어갔다. 김수용은 약 20분간 심정지 상태에 놓였던 것으로 알려져 충격을 안겼다.

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앞서 김수용은 지난해 11월 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 준비하던 중 갑자기 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 이후 급성 심근경색 진단을 받고 혈관확장 시술을 받은 뒤 건강을 회복했다.

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김수용은 건강을 되찾은 뒤 여러 방송에 출연해 당시를 회상하며 김숙과 임형준을 생명의 은인으로 꼽았다. 특히 김숙을 '엄마', 임형준을 '아빠'라고 부른다고 밝히며 자신을 살려준 동료들에 대한 고마움을 전하기도 했다.

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이런 가운데 허성태까지 당시 현장에서 김수용의 회복을 간절히 바라며 응급처치를 도왔다는 사실이 새롭게 알려지면서 훈훈함을 더하고 있다.

한편 허성태의 생생한 증언은 20일 오후 8시 30분 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com