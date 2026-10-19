김유정, 알고보니 '추격자' 출연했었다.."많은 분들이 몰라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김유정이 아역 시절 출연했던 영화 '추격자'를 떠올리며 솔직한 입담을 뽐냈다.

지난 16일 공개된 유튜브 채널 '홍보하러 온 건 맞는데'에는 드라마 '100일의 거짓말'의 주연 배우 김유정과 박진영이 출연해 유병재, 조나단과 다양한 이야기를 나눴다. 작품에 대한 이야기부터 어린 시절 활동을 돌아보는 시간까지 이어진 가운데, 김유정의 남다른 필모그래피가 관심을 모았다.

이날 김유정은 자신의 필모그래피를 살펴보던 중 데뷔 시기를 묻는 말에 "데뷔는 4살 때다. 2003년이다"라고 밝혔다. 어린 나이에 연예계 활동을 시작한 만큼, 오랜 시간 쌓아온 작품 이력도 자연스럽게 화제로 떠올랐다.

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이를 듣던 유병재는 김유정의 출연작 가운데 영화 '추격자'를 언급하며 궁금증을 드러냈다. 그는 "'추격자'는 아니지 않냐. '추격자'는 몇 살 때냐"라고 물었다. 이에 김유정은 "'추격자'는 9살 때였던 것 같다"라고 답하며 어린 시절 출연했던 작품을 떠올렸다.

유병재는 다시 "4살 때 데뷔 작품이 뭐였냐"라고 질문했다. 하지만 김유정은 "잘 모르겠다"라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

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이어 유병재는 자신이 영화 '추격자'를 관람했던 당시를 회상했다. 그는 "'추격자'를 내가 대학교 신입생 때 극장에 가서 너무 좋아서 두 번 봤다. 그때 이제 유정이를 봤던 기억이 새록새록 난다"라고 이야기했다. 어린 김유정이 출연했던 작품을 인상 깊게 봤던 기억을 떠올리며 반가움을 드러낸 것.

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이에 김유정은 "근데 많은 분들이 지금은 나인 줄 잘 모르신다"라고 털어놨다. 아역 배우로 활동하던 시절의 모습을 기억하는 이들도 있지만, 이후 성장한 김유정의 현재 모습만 접한 시청자들은 과거 출연작 속 인물을 같은 배우로 알아보지 못하는 경우가 있다는 설명이다.

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유병재 역시 김유정의 말에 공감했다. 그는 "그럴 수 있겠다"며 "사실 크게 바뀌지 않았는데도 나중에 유정이를 접한 분들은 모를 수도 있을 것"이라고 덧붙였다. 어린 시절부터 대중에게 얼굴을 알려온 김유정이지만, 시간이 흐르며 다양한 작품을 통해 성장한 만큼 과거 출연작 속 모습을 새롭게 발견하는 재미도 있다는 반응이다.

한편 김유정은 2003년 어린이 광고 모델로 데뷔, 다음해 영화 'DMZ, 비무장지대' 단역으로 출연하며 연기자로 본격 행보를 시작했다. 이후 2008년 영화 '추격자'에서 미진의 딸 은지 역으로 출연해 압도적인 존재감을 뽐냈다.