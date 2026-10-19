[SC인터뷰] "가만히 있으면 뭐가 되나요?"…'킬링타임' 류혜영, 다작 배우인 이유 있었네(종합)

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류혜영(35)이 영화 '킬링타임'을 통해 스릴러 액션 장르에 도전하며 연기적 스펙트럼을 넓혔다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 류혜영은 팀원의 죽음 이후 모든 것을 잃고 다시 카메라 앞에 선 스트리머 연우 역을 맡았다.

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류혜영은 2007년 데뷔해 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "인생에서 감정적으로 바닥을 찍던 시기가 있었다. 그 시기가 인간 류혜영의 삶에 있어서 가장 필요했던 시기였던 것 같다. 그 시기에 저만 괴로워한 줄 알았는데, 다들 지나오면서 겪어왔다더라. 이번에 '킬링타임'을 촬영할 때도 신인배우들이 많았는데, 제가 깨달으면서 도움이 됐던 이야기를 해주고 싶었다"며 "또 제가 20대 중반에 '응답하라 1988' 성보라로 큰 사랑을 받지 않았나. 대중이 저를 성보라로 기억해주시는 건 감사한데, 관계자 분들까지 저를 성보라로 기억해 주시면 제 이미지가 너무 한정되지 않을까 싶었다. 다른 캐릭터를 해야한다는 강박이 많았다"고 밝혔다.

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이후 더 적극적으로 활동에 나서게 된 류혜영은 "다양한 캐릭터를 보여드리기 위해 소셜링을 많이 하려고 노력했다. 집에서 가만히 있고, 소속사만 믿고 있으면 제가 어떤 사람인지 보여드릴 수 없지 않나. 밖에 나가서 피디님들과 만나서 수다도 떨고, 인생 사는 이야기를 하고 나면 '어? 얘가 실제로 봤을 땐 성보라 같지 않은 면도 있네'하고 봐주실 것 같았다. 그래서 '나 혼자 산다'에서도 달팽이에서 집을 벗어던진 민달팽이가 된 모습을 보여드린 거다. 직접 나서서 제가 달라진 모습을 보여드리고 싶었다. 일이 끊이지 않는 지금이 너무 감사하고 행복하다"고 전했다.

영화 '킬링타임' 스틸. 사진 제공=㈜더타이틀

류혜영은 '킬링타임'을 위해 슬로우 러닝을 시작하게 됐다고 밝혔다. 그는 "옛날부터 액션 장르에 대한 갈망이 컸다. 몸 쓰는 연기를 하고 싶었는데, 감사하게도 '킬링타임'이 들어왔다. 그러고 액션스쿨 감독님이 스케줄을 짜주셨는데, 15초 액션 신을 찍고 나면 15분은 쉬어야겠더라. 뭔가 체력적으로 단련을 시키지 않으면 큰일 날 것 같은 위기감이 들었다"며 "인터넷에도 찾아보고 헬스선생님한테도 여쭤보니까 심장을 강화시켜야 한다고 하더라. 그중 간단하고 가장 좋은 게 러닝이라고 하더라. 4년 전부터 계속 러닝 추천을 받았는데, 달리기는 죽어도 안 하겠다고 했었는데 급한 마음에 빨리 시작하게 됐다"고 밝혔다.

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이어 "처음에는 죽도록 힘들다가, 두 번째 러닝을 하는데 똑같이 달렸는데도 안 힘들더라. 그래서 계속해야겠다는 생각이 들었다"며 "또 제 친구 중에 슬로우 러닝에 대해 연구도 하고 대학원도 다녀온 친구가 있다. 천천히 달리기를 하면 러닝에 빨리 접근할 수도 있다고 하더라. 그때부터 주 5-6회 나가서 할 수 있는 만큼만 했다. 이렇게 달리면 할머니가 되어서도 천천히 달릴 수 있겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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류혜영은 최근 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 절친 고경표와의 관계를 직접 언급했다. 이에 앞서 두 사람은 tvN '응답하라 1988'에서 연인 관계로 호흡을 맞췄으며, 오랫동안 우정을 이어오고 있다. 이를 통해 팬들 사이에서는 과몰입 반응이 쏟아지며 열애설이 불거지기도 했다.

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류혜영은 "댓글을 보면서 오히려 공부가 됐다. 남녀 사이를 이렇게 생각하는 사람도 있구나 싶었다"며 "다 저처럼 생각하는 분들만 계시지 않구나 했다"고 전했다. 고경표와의 실제 열애 가능성에 대해선 "많은 분들이 이러다 몇 년 뒤 청첩장 내는 거 아니냐고 하시더라. 딱 봐도 한쪽에서 안 좋아하면 불가능하다고 하시는데, 절대 그럴 일 없다"고 선을 그었다.

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류혜영은 지난해부터 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회'로 구독자들과 소통을 이어가고 있다. 그는 유튜브 채널을 개설하게 된 계기에 대해 "제가 유튜브를 하게 된 이유는 세 가지다. 첫 번째론 돈을 벌고 싶었다. 돈을 벌 수 있는 또 다른 창구를 만들고 싶었다. 제가 아직 상업적으로 잘되는 포지션이 아니기도 하고, 제 생활을 유지할 수 있으려면 돈을 벌어야 하는데 어떤 방법을 이용하면 좋을지 고민을 하다가 찾은 게 유튜브였다. 두 번째로는 요즘처럼 개봉작이 한꺼번에 나올 수도 있고, 한참 뒤에 나올 수도 있고, 공개를 못하게 될 수도 있지 않나. 저를 좋아하고 기다리는 팬 분들에게 어떻게 잘 지낸다고 표현할지 고민을 많이 했다. 세 번째론 관계자 분들에게 센 캐릭터가 아니라, 다른 모습도 있다는 걸 보여드리고 싶었다"고 설명했다.

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끝으로 자신의 유튜브 채널을 사랑해 준 구독자들에 감사 인사를 전했다. 류혜영은 "이제 유튜브 채널 개설한 지 막 1년 정도 지났다. 저를 유튜브 세계에 입성시켜 준 분들에게 공을 돌려드리고 싶어서 월세 낼 수 있을 정도만 받고 다 돌려드린다. 감사한 마음이 크다. 또 저는 구독자 분들이 다 제 팬 분들이라고 생각한다. 지금 구독자 수가 8만 명인데, 여기서 멈춰도 행복하다. 처음 시작할 때 구독자 수가 천 명만 넘었으면 좋겠다는 마음이었다. 이미 오버해서 이대로 가도 좋다"고 만족감을 표했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com