[청룡영화상] 영광의 순간 손도장으로..현빈X손예진 부부→김도연까지 청룡 핸드프린팅 참석

29일 여의도 CGV에서 열린 제46회 청룡영화상 핸드프린팅. 행사에 참석한 전년도 수상자인 황정민, 김고은, 정해인, 이상희, 노상현, 박주현이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 잊지 못할 영광의 순간, 손도장으로 남는다.

제47회 청룡영화상이 오는 11월 3일 오후 2시, CGV 용산아이파크몰에서 지난해 청룡영화상 수상 배우들과 함께하는 핸드프린팅 행사를 개최한다.

이번 행사에는 2025년 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석한다. 각자의 작품에서 인상 깊은 연기를 펼치며 청룡의 트로피를 거머쥔 여섯 배우는 수상의 감동을 되새기고, 역대 수상자들의 손자국에 자신의 기록을 더할 예정이다.

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'하얼빈'에서 안중근의 신념과 인간적인 고뇌를 깊이 있게 그려내며 남우주연상을 수상한 현빈이 핸드프린팅 행사에 나선다. 독립을 향한 결의와 그 이면의 무거운 책임감을 섬세하게 표현한 그는 생애 첫 청룡영화상 남우주연상의 영예를 안았다. 청정원 인기스타상까지 수상하며 2관왕에 오른 현빈은 이번 핸드프린팅을 통해 뜻깊었던 수상의 순간을 기념한다.

손예진은 '어쩔수가없다'에서 남편의 실직이라는 위기 속에서도 가족의 일상을 지키기 위해 나서는 미리 역으로 여우주연상을 수상했다. 인물의 생활감과 강인한 면모를 자연스럽게 담아낸 그는 '아내가 결혼했다' 이후 17년 만에 두 번째 청룡영화상 여우주연상 트로피를 품에 안았다. 청정원 인기스타상까지 수상하며 2관왕의 영예를 안았다.

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'어쩔수가없다'의 이성민과 '히든페이스'의 박지현은 각각 남우조연상과 여우조연상을 수상하며 첫 청룡영화상 트로피를 거머쥐었다. 이성민은 재취업을 위해 고군분투하는 제지업계 베테랑 구범모 역으로 중년 가장의 절박함을 생생하게 전했다. 박지현은 속내를 알 수 없는 첼리스트 미주 역을 맡아 인물의 욕망과 집착을 드러내며 극의 긴장감을 이끌었다. 작품에 깊이를 더한 두 배우도 핸드프린팅으로 수상의 기쁨을 이어간다.

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신인남우상을 수상한 '악마가 이사왔다'의 안보현과 신인여우상을 수상한 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'의 김도연도 함께한다. 안보현은 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 지키는 청년 백수 길구 역으로 순박한 매력과 코믹한 연기를 선보였다. 김도연은 영화감독을 꿈꾸는 방송부장 지연 역을 맡아 공포와 코미디를 오가는 생동감 있는 연기로 눈길을 끌었다. 개성 있는 캐릭터로 스크린에서의 가능성을 인정받은 두 배우는 청룡의 신인상 수상자로서 첫 핸드프린팅을 남긴다.

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청룡영화상의 오랜 전통인 핸드프린팅은 한 해를 빛낸 배우들의 성취를 손자국으로 남기며 한국 영화의 역사를 이어가는 자리다.

한편, 제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com