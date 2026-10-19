‘中보아’ 아이찡 부모 향해 추가 폭로...“父장례식에 고작 20만원”

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[스포츠조선 박아람 기자] 이수만 프로듀서가 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 중국인 멤버 아이찡(AIJING·13)이 부모의 임금 체불 논란에 휩싸인 가운데, 피해를 주장하는 전 직원의 추가 폭로가 나와 파장이 커지고 있다.

지난 18일 중국 SNS에는 아이찡의 부모가 운영하던 업체에서 근무했다고 밝힌 누리꾼의 글이 확산됐다.

해당 누리꾼은 아버지의 장례를 치르기 위해 밀린 임금을 요청했지만, 고작 1,000위안(약 20만원)만 받았다고 주장했다.

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그는 "당시 아버지가 위독하셨는데 결국 세상을 떠났다. 언니가 직장을 그만두고 아버지를 돌봤기 때문에 집안의 가장은 나였다"며 "아버지의 장례를 치러야 해서 회사에 밀린 임금을 달라고 요청했지만 돈이 없다는 답변을 들었다"고 밝혔다.

이어 "직접 전화를 하며 겨우 받은 돈은 고작 1,000위안이었다"며 "몇 년 동안 근무 하고 야근까지 했는데 그 돈을 줬다. 평생 잊지 못할 것"이라고 토로했다.

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앞서 중국 현지 매체들은 아이찡의 부모가 운영하는 베이징 소재 교육업체에서 직원 임금 체불이 발생했다고 보도했다. 관련 업체와 부모 명의로 확인된 법원 강제집행 금액은 약 345만 위안(한화 약 6억9000만원)에 달하는 것으로 전해졌다.

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논란이 커지자 아이찡의 어머니라고 밝힌 인물은 지난 14일 SNS를 통해 사업 악화로 채무 분쟁이 발생했다며 사과했다.

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그는 "어떤 객관적인 이유가 있었든 제때 대금을 지급하지 못한 것은 반드시 직시하고 책임져야 할 잘못"이라며 피해를 입은 이들에게 사과했다. 이어 "책임을 회피하지 않고 문제가 모두 해결될 때까지 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.

딸에 대해서는 "아이는 내가 과거 운영했던 사업 및 관련 분쟁은 아무런 관계가 없다"고 호소했다.

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그러나 중국 내 비판은 계속되고 있다. 지난 17일에는 직원들의 임금을 체불하면서 딸의 데뷔를 지원했다는 취지의 해시태그가 웨이보 실시간 검색어 1위에 올랐다. 중국 매체들도 사과에 그치지 말고 체불 임금을 우선 갚아야 한다고 지적했다.

한편 2013년생인 아이찡은 2024년 월드 오브 댄스(WOD) 중국 지역 청소년 부문에서 우승했으며, 데뷔 후 뛰어난 춤 실력으로 주목받았다. A2O LITE는 지난 13일 데뷔곡 'NEON'을 발표했으며, 해당 곡은 멜론 톱100 차트 1위에 올랐다.

현재까지 소속사 A2O엔터테인먼트는 이번 논란에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.

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tokkig@sportschosun.com