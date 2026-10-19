200만 목전 '타짜4', 韓영화 좌판율 1위 찍으며 롱런

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 개봉 4주 차 주말에도 한국 영화 좌석 판매율 1위를 기록하며 200만 돌파를 향해 나아갔다.

영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '타짜4'는 19일 오전 7시 기준, 누적 관객수 191만1193명을 기록해, 꾸준한 관객 유입율을 보여주고 있다. 이러한 '타짜4'의 흥행 레이스는 2030 세대 관객들이 청소년관람불가 범죄오락 영화에 결집하면서 보여준 성과다. 특히 변요한을 필두로 노재원, 미요시 아야카, 김민호, 임세미, 문지훈 등 젊은 배우들의 캐스팅 조합은 신선함을 제공했다는 평이다. 젊은 세대 관객들에게 본인 세대의 새로운 배우 등장은 '타짜4'가 꾸준히 사랑받을 수 있는 기폭제로 작용 중이다.

'타짜4'는 개봉 이후 CGV 골든에그지수 93%를 지속적으로 유지하며 놀라운 관객 만족도를 기록해왔다. 청소년 관람불가 핸디캡을 딛고 흥행 선전을 하고 있는 '타짜4'는 높은 스트레스 해소 지수, 카타르시스와 화끈한 전개와 액션, 포커 게임이 제공하는 도파민 등 다양한 방면에서 성인 관객들을 만족시키고 있는 것으로 보인다.

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허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com