'46kg' 손담비, 출산후 21kg 감량 비결 3가지 "16시간 공복+무리없는 식단+운동"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 손담비가 출산 후 몸매 관리 비결을 공개했다.

19일 손담비는 자신의 계정에 "출산 후 몸매를 되찾은 3가지 습관"이라는 글을 게재하고 자신만의 관리 방법을 소개했다.

손담비가 가장 먼저 꼽은 습관은 '짧게라도 꾸준히 움직이기'였다. 그는 "운동하는 날은 운동에 집중하고, 운동을 못 가는 날에도 집에서 틈틈이 몸을 움직였다"면서 "길게 할 시간이 없다고 아예 쉬기보다는 조금씩이라도 자주 움직이려고 했다"고 밝혔다.

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두 번째 습관은 '16시간 공복 지키기'였다. 손담비는 "식사 사이에 공복 시간을 두는 편"이라며 "대신 하루 두 끼는 잘 챙겨 먹고 있다"고 설명했다. 식사 간격을 조절하되 필요한 식사까지 무리하게 줄이지는 않는다는 것이다.

세 번째로 강조한 것은 '먹고 싶은 것도 적당히 즐기기'와 '식단은 무리하지 않기'였다. 손담비는 "좋아하는 음식까지 전부 참지는 않는다"며 "먹고 싶은 것도 적당히 먹으면서 다음 끼니부터 평소 식사로 돌아오려고 한다"고 덧붙였다.

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먹고 싶은 음식을 무조건 참기보다는 적당히 즐기고, 한 끼 식사가 평소와 달랐다고 해서 식단 전체를 무너뜨리지 않으려 한다는 의미다. 엄격한 식단을 고집하기보다 일상에서 지속할 수 있는 식습관을 유지하는 데 초점을 맞춘 셈이다.

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손담비는 마지막으로 '무리하지 않고 오래 지킬 수 있는 습관 만들기'를 강조했다. 단기간에 눈에 띄는 변화를 만드는 것보다 자신의 생활 패턴에 맞는 관리법을 꾸준히 이어가는 것이 중요하다는 취지다.

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한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

손담비는 출산 후 체중이 67kg까지 증가했지만 꾸준한 식단 관리와 운동을 통해 21kg 감량에 성공해 화제를 모았다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com