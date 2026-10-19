'안 닮았는데?'..오상욱, 권성준 셰프와 혈연관계였다 "조부 동생 아내 언니의 아들"(냉부해)

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[스포츠조선 김소희 기자] 펜싱 국가대표 오상욱이 '나폴리 맛피아'로 잘 알려진 권성준 셰프와 뜻밖의 친척 관계를 공개해 웃음을 안겼다.

19일 JTBC '냉장고를 부탁해' 측은 "오상욱의 펜싱 직업병?! (with 오상욱&허미미&비웨사 다니엘 가사마)"라는 제목의 94회 예고편을 공개했다. 영상에는 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 특집으로. 펜싱 국가대표 오상욱을 비롯해 유도 선수 허미미, 육상 선수 비웨사 다니엘 가사마가 출연해 셰프들과 만나는 모습이 담겼다.

이날 등장부터 시선을 모은 인물은 오상욱이었다. 오상욱의 훤칠한 비주얼에 출연자는 물론 게스트까지 "완전 연예인", "너무 멋있다"라고 입을 모았다.

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다만 더욱 눈길을 끄는 것은 김성주가 "오상욱 선수와 집안 사람이 있다던데"라고 소개한 것.

스튜디오에 자리한 셰프들을 둘러보던 그는 "권성준 셰프님"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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두 사람이 어떤 관계인지 궁금증이 커지자 오상욱은 친척 관계를 설명하기 시작했다. 그는 "친할아버지 동생의 아내 분의 언니의 아들"이라고 밝혀 듣는 이들을 혼란에 빠뜨렸다. 가까운 친척이라고 하기에는 여러 단계를 거쳐야 하는 복잡한 관계였던 셈이다.

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오상욱의 설명이 이어지자 현장에서는 웃음이 터졌다. 박은영과 윤남노 등 셰프들은 두 사람의 관계를 듣고 "그냥 남이잖아"라고 반응해 폭소를 더했다.

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한편 '냉장고를 부탁해'는 매주 일요일 오후 8시 50분 방송된다.