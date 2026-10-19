한채영, '가을동화' 트라우마 고백 "선배라고 못되게 군 사람 없었지만..현장 무서워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한채영이 데뷔작 '가을동화' 트라우마를 고백했다.

16일 '밥이인형 한채영'에는 '흑역사 파묘... 댓글 읽기 "지후... 화 많이 났구나?"'라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 한채영은 데뷔작 '가을동화'를 언급하며 "트라우마가 있다"고 털어놨다. 그는 "한국에 온 지 얼마 안 됐는데 큰 드라마에 캐스팅이 됐다. 이런 이야기하면 악플러가 생길 수도 있는데 그 감독님이 미팅 한번 하고 그냥 날 캐스팅했다. 그렇게 캐스팅하면 안 되는 거였다"고 말했다.

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당시 '발연기'라는 혹평과 악성 댓글에 시달렸던 한채영은 깊은 한숨을 내쉬며 "나름대로 정말 힘든 시기였다"고 회상했다. 이어 "상처도 되게 많이 받고 진짜 현장 가는 게 너무 무서웠다. '가을동화' 하면 약간 트라우마가 있다"고 밝혔다.

한채영은 함께 출연했던 원빈의 첫인상에 대해서는 "잘생겼다. 항상 신사 같은 느낌이었다"고 말했다.

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또 "다들 잘해줬다. 내가 그냥 현장이 무서웠던 거다. 선배라고 못되게 굴거나 엄하게 대한 분은 한 분도 없었다"고 설명했다.