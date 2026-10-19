'75세 미혼' 윤미라, '미우새' 최고령 새 멤버…"서방만 없지 옷방은 3개"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤미라가 75세의 나이로 SBS '미운 우리 새끼'에 최고령 미우새로 합류한다.

지난 18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 말미에는 새로운 미우새로 합류하는 윤미라의 일상이 담긴 예고편이 공개됐다.

이날 예고편에서 윤미라는 75세라는 나이가 믿기지 않는 동안 외모와 함께 화려한 싱글 라이프를 예고해 시선을 사로잡았다.

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특히 윤미라는 아침부터 남다른 피부 상태를 자랑했다. 이를 본 조혜련이 "피부가 예술이다"라며 감탄하자, 윤미라는 물로만 세안한 뒤 로션과 립밤을 바르는 초간단 피부 관리법을 공개해 놀라움을 안겼다.

이어 외출 준비에 나선 윤미라는 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 무려 3개에 달하는 옷방을 공개한 그는 수많은 의상과 패션 아이템을 갖추고도 "이렇게 옷이 많은데 입을 게 없다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

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윤미라의 화려한 옷방에 조혜련은 놀라움을 감추지 못했고, 신동엽 역시 그의 모습에 "드라마의 한 장면 같다"며 감탄했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 75세에도 결혼하지 않은 윤미라의 솔직한 결혼관이었다.

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지인으로부터 "언니는 목에 주름이 하나도 없다"는 칭찬을 받은 윤미라는 "결혼을 안 해서 아닌가 싶다"고 너스레를 떨었다.

이어 "후회는 없다. 서방만 없지 옷방은 3개나 된다"며 미혼 생활에 대한 만족감을 드러냈다. 그러면서 "제일 속 썩는 게 남편 때문"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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과거 연애사도 거침없이 공개했다. 윤미라는 "나라고 예전에 프러포즈를 왜 안 받았겠냐. 많이 받았지"라며 젊은 시절 남다른 인기를 자랑했다.

그러나 지인이 "생각나는 사람은 없냐"고 묻자 "안 죽었나? 부질없다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이처럼 75세의 나이에도 유쾌한 입담과 당당한 싱글 라이프를 자랑한 윤미라가 '미우새'에서 어떤 일상을 보여줄지 관심이 쏠린다.

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한편 윤미라가 출연하는 SBS '미운 우리 새끼'는 오는 25일 오후 9시 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com