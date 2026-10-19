정우성·이정재, 절친 사이에 무슨 일…2년 만에 ‘아티스트’ 이름까지 지운다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이정재와 정우성의 이름을 앞세워 출범했던 드라마 제작사 아티스트스튜디오가 약 2년 만에 회사명에서 '아티스트'를 지울 전망이다. 최근 정우성이 사내이사직에서 물러나고 이정재가 보유 주식 약 55억원어치를 매각한 사실까지 알려진 가운데, 두 배우를 중심으로 구축됐던 사업 구조에도 변화가 감지되고 있다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아티스트스튜디오는 오는 26일 임시주주총회를 개최하고 회사명을 '스튜디오쏠쏠(Studio Ssolssol)'로 바꾸는 정관 개정안을 의결할 예정이다.

안건이 통과될 경우 지난 2024년 10월 새롭게 탄생한 '아티스트스튜디오'라는 이름은 약 2년 만에 사라지게 된다.

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아티스트스튜디오는 드라마 '재벌집 막내아들'을 제작한 래몽래인을 전신으로 한다. 이정재 측은 2024년 래몽래인을 둘러싼 경영권 분쟁 끝에 경영권을 확보했고, 같은 해 10월 이정재와 정우성 등이 사내이사로 선임됐다. 당시 사명도 아티스트스튜디오로 변경하며 두 배우의 이름을 전면에 내세웠다.

특히 이정재가 최대주주였던 아티스트유나이티드(현 아티스트컴퍼니)는 '재벌집 막내아들'을 제작한 회사의 콘텐츠 역량에 이정재와 정우성의 영향력을 더해 새로운 성장 동력을 확보하겠다는 청사진을 제시했다.

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하지만 약 2년이 흐른 현재 회사 안팎의 상황은 크게 달라졌다.

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먼저 이정재는 지난 9월 1일 보유하고 있던 아티스트스튜디오 주식 40만8345주를 드라마 제작사 스튜디오지담에 약 55억원을 받고 매각했다. 이 거래로 이정재의 개인 지분율은 5.04%에서 0.95%로 줄었고, 이후 유상증자에 따른 지분 희석으로 0.83%까지 낮아졌다. 이어 정우성도 지난 2일 아티스트컴퍼니의 사내이사직을 중도 사임했다.

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당초 정우성의 임기는 2027년 3월 28일까지였으나 약 6개월을 남겨둔 시점에 경영 일선에서 물러난 것이다.

이정재와 정우성은 2016년 아티스트컴퍼니를 공동 설립한 연예계 대표 절친이자 사업 파트너다. 배우 매니지먼트로 출발한 회사를 영화와 드라마 제작 분야까지 확장하며 오랜 시간 동행해왔다.

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정우성의 이사직 사임이 두 사람의 동업 관계 종료를 의미하는 것은 아니다. 정우성은 아티스트컴퍼니 지분 10.99%를 여전히 보유하고 있으며, 소속 배우로서의 관계도 유지하고 있다. 또한 정우성이 사임한 아티스트컴퍼니와 사명 변경을 추진하는 아티스트스튜디오는 별도의 법인이다.

아티스트스튜디오에는 새로운 자본도 유입되고 있다. 매일방송(MBN)은 지난달 약 40억원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여했다. 아티스트컴퍼니 역시 보유 주식 일부를 스튜디오지담에 매각하는 절차를 추진하면서 지분 구조에 변화가 이어지는 모습이다.

이번 임시주주총회에서는 사명 변경뿐 아니라 사업 영역 확대도 논의된다. 기존 드라마 제작 사업에 더해 전시·컨벤션·행사대행업과 미술 및 미술 콘텐츠 관련 사업을 추가하는 안건이 포함됐다. 외부 투자 유치에 활용될 수 있는 신주 발행 관련 정관 조항 변경도 추진한다. 드라마 제작과 두 스타 배우의 시너지를 앞세웠던 회사가 새로운 사업과 투자 유치에 무게를 두는 방향으로 변화를 모색하고 있는 셈이다.

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정우성의 사내이사 사임, 이정재의 55억원대 주식 매각에 이어 '아티스트'라는 간판까지 내려놓을 가능성이 커진 가운데 오는 26일 주주총회 결과와 회사의 향후 행보에 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com