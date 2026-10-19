5억 제작비 '실낙원', 하와이영화제 초청→전세계 118개국 판매 "이미 순제작비 수익 넘었다"

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성, 김현주, 연상호 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 제46회 하와이국제영화제(Hawaii International Film Festival) 공식 초청은 물론 해외 118개국 판매 성과를 더하며 전 세계적인 관심을 입증했다.

'실낙원'이 제46회 하와이영화제 한국 영화 특별전(Spotlight on Korea) 섹션에 공식 초청되며 글로벌 행보를 이어간다.

하와이영화제는 아시아·태평양 지역을 비롯해 세계 각국의 다양한 영화를 소개하며 동서양 영화 문화의 교류를 이어온 영화제로, 올해는 오는 21일부터 11월 15일까지 하와이 일대에서 개최된다. '실낙원'은 오는 11월 1일과 4일 하와이 현지에서 상영되며, 미국 관객들에게 처음 공개되는 미국 프리미어로 의미를 더한다.

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앞서 '실낙원'은 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 초청돼 공식 상영 4회차 약 2300석이 전석 매진되는 기록을 세웠다. 이어 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 부문에서도 상영 4회차가 모두 매진되며 국내외에서 동시에 화제성을 입증한 바 있다.

'실낙원'은 전 세계 118개국에 판매되며 해외 시장에서도 관심받고 있다. 특히 해외 판매만으로 순제작비를 뛰어넘는 수익을 거두며 의미를 더했다. 이번 118개국 판매 성과는 연상호 감독의 작품 세계에 대한 해외 시장의 신뢰와 독창적인 스토리의 힘에 CJ ENM의 글로벌 비즈니스 경쟁력이 더해진 결과다. CJ ENM은 그간 다양한 한국영화의 해외 세일즈와 유통을 이끌며 축적한 글로벌 네트워크와 노하우를 바탕으로, 한국의 이야기를 세계 시장과 관객에게 연결하는 가교 역할을 해왔다.

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CJ ENM 해외 배급팀 담당자는 "'실낙원'은 독특한 설정 속에서도 가족과 모성이라는 보편적인 감정을 깊이 있게 풀어낸 스토리가 국적과 문화를 넘어 공감을 얻으며 해외 시장에서 높은 관심을 이끌어내고 있다"고 밝혔다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com