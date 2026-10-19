스토브, '럽플레이스' 정식 출시…신규 서버 열고 이용자 확보 나서

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스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 리듬 댄스 게임 '럽플레이스(LUV PLACE)'를 정식 출시했다고 밝혔다.

개발사 캐킷이 제작한 이 게임은 PC와 모바일 크로스플랫폼을 지원하며, 신규 서버 개설과 이용자 편의 기능 개편을 통해 새로운 이용자 맞이에 나섰다.

'럽플레이스'는 음악에 맞춰 춤을 추는 리듬 플레이에 캐릭터 꾸미기와 이용자 간 교류를 결합한 게임이다. 캐킷은 2017년 구글플레이 '올해를 빛낸 베스트 캐주얼 게임'에 선정된 '클럽오디션 모바일'을 개발한 경험을 바탕으로 게임을 제작했다.

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물리엔진 기반 아바타 시스템에 13종의 꾸밈 포인트와 2만3000종 이상의 코스튬, 염색 기능을 적용해 캐릭터를 개성 있게 꾸밀 수 있다. 커플 매칭부터 웨딩까지 이어지는 커플 시스템과 길드 형태의 팸 시스템도 갖췄다.

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PC와 모바일 이용자가 같은 공간에서 함께 플레이할 수 있는 크로스플랫폼 기능도 지원한다. 이번 스토브 출시를 계기로 UI·UX와 편의 기능을 전면 개편했으며, 신규 서버를 열어 새롭게 게임을 시작하는 이용자들이 캐릭터 육성과 랭킹 경쟁을 펼칠 수 있도록 했다.

스토브는 오는 31일까지 출시 기념 이벤트를 진행한다. 누적 출석에 따라 최대 1만9000 플레이크와 게임 내 아이템 10종을 제공하며, 스토브 스토어에서는 선착순 10% 결제 할인 쿠폰과 신규·첫 결제 이용자 대상 할인 쿠폰을 지급한다. 리뷰 작성자를 대상으로 한 추첨 이벤트도 진행한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com