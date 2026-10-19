[SC인터뷰] "현장에서 거리낌 없고파"…'킬링타임' 남윤수가 생각한 좋은 배우(종합)

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남윤수(29)가 영화 '킬링타임'을 통해 스크린 주연으로 데뷔하며 초심을 다잡았다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다.

남윤수는 '킬링타임'을 통해 스크린 첫 주연으로 나섰다. 작품 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 그는 "감사하고 떨리는 마음으로 기대하고 있다. 첫 주연 영화를 찍게 돼 부담감을 갖고 있다"며 "솔직히 2년 전에 짧은 시간 동안 현장에서 찍었을 때는 괜찮다고 느꼈는데, 막상 큰 스크린으로 보니 단점밖에 안 보여서 걱정됐다. 많은 분들이 제 모습을 안 좋게 보시지 않을까 걱정도 되고 무서움도 컸다. 전 원래 TV 드라마를 찍었어서 작은 화면으로 보는 건 비교적 부담이 덜됐다. 근데 스크린으로 보니 모공까지 다 보이니까 평소에 피부관리를 잘해야 할 것 같더라. 영화를 큰 화면으로 보고 나서 관리를 열심히 하기 시작했다"고 밝혔다.

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영화 모니터 이후 어떤 관리를 했는지 묻자, 남윤수는 "피부과에서 아직 울쎄라는 안 해도 된다고 해서 하진 않았다. 써마지는 1년에 한 번만 해도 좋다고 하더라. 30대부터 미리미리 해놔야 40대 때도 유지된다고 해서 받았다. 아직 큰 효과는 모르겠다. 연차가 쌓여야 효과가 눈으로 보일 거라고 하더라. 또 제가 미간은 괜찮은데, 눈썹을 올릴 때마다 이마에 주름이 생겨서 스킨보톡스를 맞았다. 그전까진 왜 보톡스를 맞아야 하는지 몰랐는데, 이번에 '킬링타임' 보니까 제가 이마 힘 조절을 못하더라. 이 부분은 보완을 하는 게 맞다고 생각했다"고 전했다.

사진 제공=㈜더타이틀

최근 열린 '킬링타임' 언론시사회에선 "류혜영 누나가 저랑 2~3살 정도 차이 날 줄 알았는데, 출생 연도를 보고 나서 '완전 누나였구나' 했다. 누나가 편하게 현장 분위기를 만들어줘서 고마웠다"고 말한 바 있다. 이에 남윤수는 "누나인 건 알았지만, 나이를 따로 찾아보진 않았다. 어릴 때부터 활동을 하니까 형, 누나들이 더 편했다. 촬영할 땐 누나 나이를 모르고 있다가, 나중에 물어보니 91년생이라고 해서 놀랐다. 제 친형이 94년생이어서 누나도 그 또래일 줄 알았다"고 해명했다.

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이어 현장에서 본 선배 류혜영의 모습에 존경심도 표했다. 남윤수는 "확실히 선배 같고, 본받을 점도 많다. 대기실이나 기자회견에서도 선배의 면모를 많이 보여줬다. '킬링타임' 홍보할 때도 누나가 먼저 '내가 이거 해줄게'라고 나서서 해줘서 안정감이 컸다. 아까도 인터뷰 시작 전에 떨지 말고 잘하라고 어깨를 툭툭 쳐줘서 고마웠다"고 말했다.

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같은 날 진행된 인터뷰에서 류혜영도 남윤수에 대해 "안정형인 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 이를 들은 남윤수는 "제가 평상시에 천천히 말하는 스타일이어서 그런 것 같다. 누나는 활기차고 방방 뛰면 저는 느긋하고 혼자 있는 걸 좋아한다. 또 어디 나가는 스타일이 아니고 자연도 좋아한다"고 전했다.

영화 '킬링타임' 스틸. 사진 제공=㈜더타이틀

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남윤수는 자신이 생각한 좋은 배우에 대해 "현장에서 편안하고, 모든 사람들이 거리낌 없이 할 수 있어야 하는 것 같다. 저 역시 좋은 배우가 되기 위해 노력을 하고 있다"며 "저도 예전엔 오해를 많이 받았다. 현장에서 아무 말도 안 하니까 작품에 관심이 없어 보인다고 들었다. 그 이후로 일부러 말을 많이 하니까 성격 자체가 바뀌었다. 지금도 MBTI 테스트하면 I(내향형)가 나오긴 하지만, 현장에서 좋은 사람이 되고 싶다"고 말했다.

남윤수는 2024년 병원 측 공식 인스타그램을 통해 부친에 신장을 기증한 사실이 알려지기도 했다. 이에 그는 "소문이 난지도 모르고 있었는데, 갑자기 효자가 됐다. 소속사에서 기사를 내려고 했던 적도 없었다. 가만히 있다가 기사가 나서 깜짝 놀랐다. 제 입으로 효자라고 말씀드린 적도 없고, 그걸 일일이 다 설명해야 하는 게 부담스러웠다"고 말했다.

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영화 개봉을 앞두고 가족들의 응원 메시지가 없었는지 묻자, 남윤수는 "부모님이랑 남자 형제만 있어서 대화를 별로 안 한다. '밥 먹었어? 응 먹었어!' 하면 대화가 끝난다. 아빠도 그렇고 엄마도 성격이 좀 무뚝뚝한 스타일이시다. 저희 가족 다 있는 단체채팅방이 있는데, 작은 형이 어제 시사회 사진을 올렸다. 거기에 아빠가 '장하다. 우리 아들'이라고 하면 대화가 끝난다(웃음). 고모부는 개인적으로 영화 개봉하면 꼭 보겠다고 연락을 해주셨다"고 웃으며 답했다.

사진 제공=㈜더타이틀

한편 남윤수는 Nippon TV·디즈니+ 시리즈 '메리 베리 러브'로 글로벌 인기를 누리고 있다. '메리 베리 러브'는 공개 첫 주만에 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 차트 2위에 올랐다. 이에 그는 "그렇게 많은 분들이 좋아해 주실 줄 몰랐다. 우선 고생을 많이 한 두 감독님들께도 감사하다. 한일 배우들과 함께 작업해야 해서 디렉션도 두 배 이상 줘야 했고, 현장에서 시간도 많이 없었는데 두 감독님께서 아주 알차게 시간을 쓰셨다. 제 캐릭터도 사랑해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

극 중에서 일본어 대사를 소화한 그는 "일본에서 3~4개월 체류하면서 촬영을 했는데, 다행히 일본어 대사가 자연스럽다고 해주셔서 감사했다"며 "제가 음치라 일본어 성조를 잡기가 어려웠는데, 현지에서 수십 년 산 친구가 도와줘서 터득할 수 있었다"고 전했다.

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이어 김수정 감독과 노영섭 감독을 비롯한 일본 현지 스태프들에게도 감사 인사를 전했다. 남윤수는 "현지 스태프들이 소수였는데 얼마나 힘들었겠나"라며 "후반으로 갈수록 제 캐릭터에 대한 반응이 더 좋아질 것 같다. 다정한 한국인 남자 같은 스타일이 일본에 없다고 하더라. 저와 함께 연기한 일본 배우 미즈노 마리도 '넌 일본에서 인기가 더 많아질 것 같다'고 말해줬다"고 털어놨다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com