'위쳐'·'철권'·'스텔라 블레이드' 개발진 한자리에…콘솔게임 글로벌 전략 공유

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'위쳐', '철권', '단간론파', '림월드', '스텔라 블레이드' 등 글로벌 시장에서 주목받은 게임의 개발진이 국내 콘솔게임 개발자들과 만난다. 해외 개발자들의 제작 경험은 물론 플레이스테이션과 엑스박스의 플랫폼 진입 및 출시 절차까지 공유하는 자리가 마련된다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 오는 11월 9일 서울 롯데월드타워 스카이31 컨벤션에서 '2026 콘솔게임 개발자 컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다. 지난해 처음 열린 이 행사는 올해 2회째로, '세계에서 통하는 콘솔게임은 어떻게 만들어지는가'를 주제로 글로벌 흥행작의 개발·운영 경험과 해외 시장 진출에 필요한 실무 정보를 다룬다.

글로벌 트랙에는 해외 유명 게임 개발진이 참여한다. '위쳐'와 '사이버펑크 2077'을 개발한 씨디 프로젝트 레드의 파벨 사스코 어소시에이트 게임 디렉터는 이용자에게 오래 기억되는 퀘스트의 설계 방식을 소개한다. '철권' 시리즈로 잘 알려진 브이에스 스튜디오의 하라다 카츠히로 최고경영자(CEO)는 장기간 사랑받는 지식재산(IP)의 개발·운영 전략과 글로벌 팬 커뮤니티 구축 경험을 공유한다.

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'단간론파' 시리즈를 만든 투쿄 게임즈의 코다카 카즈타카 프로듀서와 '림월드'의 창작자 타이난 실베스터, '스텔라 블레이드'를 개발한 시프트업의 이동기 최고기술책임자(CTO)도 연사로 나선다. 게임 서사 구현부터 인디게임 개발 원칙, 완성도를 높이는 제작 전략까지 다양한 주제를 다룰 예정이다.

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전 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE) 월드와이드 스튜디오 대표인 요시다 슈헤이는 패널토론 좌장을 맡는다. 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보한 게임들의 제작 경험을 개발자들이 직접 나누는 자리다.

올해 행사는 콘솔 플랫폼 진입을 준비하는 국내 개발사들이 실제로 활용할 수 있는 정보 제공에도 무게를 뒀다. 지난해 참가자 의견과 사전 수요조사에서 확인된 플랫폼 승인 및 검수 절차에 대한 요구를 반영해 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(SIEK)와 X박스가 관련 실무를 소개한다.

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SIEK는 파트너 등록부터 기술 요구 사항(TRC) 통과까지 플레이스테이션 출시 과정을 설명한다. 해당 세션은 사전 신청 후 승인을 받고 비밀유지계약(NDA) 절차를 완료한 참가자만 참석할 수 있다. X박스는 공개 세션을 통해 플랫폼 생태계와 출시 전략, 스토어 등록 및 인증, 개발 환경 구축과 배포 절차 등을 안내한다.

강연 외에도 국내 콘솔게임과 엑스박스 체험존, 글로벌 인디게임 제작 경진대회(GIGDC) 수상작 시연 공간이 운영된다. 주요 연사와 국내 개발사, 플랫폼 관계자가 참여하는 네트워킹 리셉션도 마련된다. 게임산업 생태계 활성화를 위한 '게임데이즈(GAME DAYS)'와 연계해 개발 경험 공유를 넘어 업계 간 교류와 협력 기회를 넓힌다는 계획이다.

콘진원 김성준 게임신기술본부장은 국내 개발자들의 수요를 반영한 실질적인 지원의 중요성을 강조하며, 해외 개발진의 제작 경험과 플랫폼사의 실무 정보를 공유해 국내 게임기업의 글로벌 콘솔 시장 진출을 지원하겠다고 밝혔다. 참가 신청 및 세부 프로그램은 게임데이즈 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com