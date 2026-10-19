'팀장판 미생' 입소문 탄 '로또 1등', 티빙 주간X주말 구독기여 1위→日디즈니+ 1위 터졌다

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[스포츠조선 조지영 기자] 티빙 오리지널 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)가 시청자의 힐링 드라마로 공개 이후 꾸준한 반응을 얻고 있다.

'로또 당첨'이라는 판타지적 설정에 현실적인 직장인의 고민과 성장을 담아내며 '팀장판 미생'으로 입소문을 탄 '로또 1등도 출근합니다'는 직장생활의 애환과 조직 안에서의 관계, 책임과 성장이라는 보편적인 이야기를 통해 시청자들의 공감을 이끌었다.

마지막 공개 주차까지 시청 규모를 키운데 이어, 전 회차 공개 이후에도 티빙 주간·주말 구독 기여 순위 1위를 차지하며 흥행을 이어가고 있다. tvN에서 방영된 최종화 역시 전국 가구 기준 평균 시청률 6.2%로 자체 최고치를 경신하며 유종의 미를 거뒀다.

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특히 콘텐츠를 향한 관심은 마지막 회차까지 이어지는 시청 흐름으로도 확인됐다.

티빙 내부 데이터에 따르면 '로또 1등도 출근합니다'의 주차별 회차 평균 시청 UV는 5주 연속 상승했다. 각 회차의 공개 후 동일 기간 시청 UV를 비교한 결과, 마지막 5주 차 평균은 첫 주 대비 50% 이상 증가하며 최고치를 기록했다.

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특히 9화와 최종화인 10화가 개별 회차 시청 UV 중 1, 2위를 차지하며 종영을 향해 갈수록 높아진 시청자들의 관심을 입증했다.

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콘텐츠가 꾸준히 공감을 얻은 배경에는 '로또 1등에 당첨되면 회사를 그만둘 것인가'라는 익숙한 상상에서 출발해, 당첨 이후에도 출근을 선택한 주인공의 이야기를 통해 현실적인 질문을 던진다는 점이 있다. 돈으로 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제, 직장 안에서 마주하는 책임과 관계, 직급이 달라져도 계속되는 고민을 유쾌하면서도 현실적으로 풀어내며 세대와 직급을 넘어 공감할 수 있는 직장인 서사를 완성했다. 판타지적 설정과 일상의 현실감을 결합한 이야기, 인물들의 성장 과정이 시청자들의 관심을 마지막까지 붙잡으며 콘텐츠의 흥행을 견인했다.

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국내에서 형성된 관심은 글로벌 성과로도 이어졌다. 일본 디즈니+ 드라마 부문 1위(종합 2위)를 차지한 데 이어, 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서는 미주·유럽·오세아니아·중동 지역 종합 5위에 올랐다. 또한 러시아 및 중앙아시아 OTT 서비스 IVI에서 평점 8.5점(10점 만점)을 기록했으며, 몽골 Inche TV TOP 4위에 이름을 올렸다.

한국 직장인의 일상을 다룬 이야기가 국내 시청자들의 공감을 얻은 데 이어 해외에서도 의미 있는 성과를 거두며 K-콘텐츠의 공감 확장 가능성을 보여줬다.

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티빙 관계자는 "이번 성과는 다양한 소재와 장르를 아우르는 티빙 오리지널 콘텐츠의 경쟁력을 보여준다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 차별화된 기획과 과감한 장르적 시도를 통해 티빙만의 콘텐츠 스펙트럼을 넓히고, 시청자들에게 새로운 재미와 공감을 전하는 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다

서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com