야노시호♥추성훈, 추사랑에 '연 학비 3400만원' 쓴 보람.."좋은 환경서 자랐다" 편지에 오열

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[스포츠조선 조윤선 기자] 야노시호가 딸 추사랑이 자신이 자라온 환경에 대한 고마움을 담아 쓴 편지를 보고 오열했던 순간을 떠올렸다.

16일 야노시호의 유튜브 채널에는 '미래 사위 유토랑 사랑이 선물 대작전 (feat.꽃다발&손편지)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 야노시호는 사랑이에게 편지를 받아본 적이 있느냐는 질문에 "있다. 어버이날에 학교 숙제였던 것 같은데 직접 나한테 주지는 않았지만 '좋은 환경에서 자란 것 같다'는 내용으로 학교 벽에 붙인 걸 봤다"고 말했다.

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이어 "(편지를 보고) 오열했다. 학교 벽에 있는 편지를 보고 울었다. 진짜 감동이었다"며 당시를 떠올렸다.

야노시호는 "내가 사랑이한테 해줬던 일들이 다 적혀 있어서 엄청 감동해서 눈물이 멈추지 않았다"고 털어놨다.

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한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 이들 가족은 2013년부터 2016년까지 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

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2018년에는 추사랑의 교육을 위해 미국 하와이로 이주했다. 당시 추사랑은 하와이 소재의 상위권 사립학교에 다녔으며, 연간 평균 학비가 약 3,400만 원에 달하는 사실이 알려져 화제가 되기도 했다.

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현재는 도쿄에 거주 중이며, 유튜브를 통해 약 50억 원 상당의 자가를 공개해 다시 한번 관심을 모았다.