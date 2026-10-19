'SWC2026' 아시아퍼시픽 컵, YEONHONG-187 우승…한국 BEAT.D도 월드 파이널행

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컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 아시아퍼시픽 컵에서 'YEONHONG-187'이 우승을 차지했다. 한국의 'BEAT.D'도 3위에 오르며 오는 11월 열리는 월드 파이널 진출을 확정했다.

17일 태국 방콕 센트럴월드에서 열린 이번 대회에는 지역 예선을 통과한 8명의 선수가 출전해 5전 3선승제 싱글 엘리미네이션 방식으로 경쟁했다. 'YEONHONG-187'은 'OSADASAN'을 3대1로 꺾은 데 이어 준결승에서 'VISHA'를 3대0으로 제압했다. 결승에서는 'GLE'와 풀세트 접전을 벌인 끝에 3대2로 승리하며 정상에 올랐다. 네 번째 도전 만에 본선 무대에 오른 'YEONHONG-187'은 첫 출전에서 우승까지 거머쥐었다.

한국 대표로 나선 'BEAT.D'는 'YINHONG'을 꺾고 준결승에 진출했지만 'GLE'에 패해 결승 진출이 좌절됐다. 그러나 3위 결정전에서 'VISHA'를 제압하며 월드 파이널행 마지막 티켓을 확보했다. 'BEAT.D'는 2018년 서울에서 열린 'SWC' 월드 파이널 우승자로, 8년 만에 다시 세계 챔피언에 도전하게 됐다. 함께 출전한 'ECK'는 월드 파이널 진출에 실패했다.

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이로써 'SWC2026'의 지역 본선 일정이 모두 마무리되면서 월드 파이널에 나설 12명의 선수도 확정됐다. 대회 최종전은 오는 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 열린다. 올해 10회째를 맞은 'SWC'는 컴투스의 모바일 RPG '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 종목으로 2017년부터 이어져 온 글로벌 e스포츠 대회다. 12명의 선수가 열 번째 세계 챔피언 타이틀을 놓고 마지막 승부를 펼친다. 아시아퍼시픽 컵 전 경기는 '서머너즈 워' e스포츠 공식 유튜브 채널에서 다시 볼 수 있으며, 대회 관련 세부 정보는 공식 카페에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com