“80억 다 날려” 김용빈, 돈거래+보증 안 하는 이유 있었다 (사당귀)

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[스포츠조선 박아람 기자] 트로트 가수 김용빈이 과거 집안의 막대한 재산을 보증 문제로 잃었던 사연을 공개했다.

지난 18일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 김용빈이 매니저와 손톱 관리를 받으며 자신의 경제관념에 대해 이야기하는 모습이 공개됐다.

이날 김용빈은 어릴 때부터 할머니에게 돈을 모으는 습관과 금전 거래의 위험성에 관한 이야기를 자주 들었다고 밝혔다.

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그는 "세상은 어떻게 될지 모른다. 돈 관리도 어릴 때부터 미리미리 해놔야 한다고 생각한다"고 말했다.

김용빈은 이러한 경제관념을 갖게 된 배경으로 집안의 과거사를 언급했다.

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그는 "우리 할아버지는 대구에서 너무 너무 부자였다. 대구에 지금 현대백화점, 신세계백화점, 수성못, 내가 다녔던 중학교, 그쪽 산(용두산) 전부 우리땅이었다더라. 그런데 볼펜에 물 나온다고 보증을 잘못 서서 전부 다 날아갔다. 그게 그 시절에 70~80억원이었다. 우리 완전 거지 된 거다"고 털어놨다.

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매니저가 지인에게 돈을 빌려준 뒤 매달 조금씩 돌려받고 있다고 하자 김용빈은 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.

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그는 "거봐라. 그 짓을 왜 하냐. 그것도 천만 다행인 거다. 받으니까 다행인 것이지 못 받으면 어떡하겠냐. 쎄가 빠지게 모아서. 나는 항상 세뇌하듯이 들었다. 돈거래 하면 친구 잃고 돈 잃고 다 잃는다고"라고 강조했다.

이를 스튜디오에서 본 김숙이 김용빈에게 돈거래를 해본 적이 있는지 묻자 그는 중학교 때 친했던 친구에게 20만원을 빌려줬다가 관계까지 멀어졌다고 고백했다.

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김용빈은 "그때 당시에 20만원이었다. 중학생 때였다"라며 어린 나이에는 적지 않은 금액이었다고 설명했다. 이어 "저는 걔를 진짜 좋아했고 친했던 친구였다. 근데 내가 그 20만원보다 못한 사람은 아니지 않나"라며 서운했던 마음을 드러냈다.

이를 지켜보던 이순실은 김용빈을 위로하며 대신 돈을 갚아주겠다는 취지의 말을 건네 스튜디오에 웃음을 안겼다.

김용빈은 평소 철저한 기록을 통해 지출을 관리하는 습관도 공개했다.

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또한 어린 시절부터 통장을 꾸준히 모아왔다며 "나는 원래 그런다. 통장도 옛날부터 모아둔게 60개 될거다. 7살때 통장을 처음 만들었다. 그것도 아직 들고 있다"고 말했다.

tokkig@sportschosun.com