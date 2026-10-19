'명량' 김한민 감독, 57세에 드디어 장가간다…11월 호텔서 파티형 예식

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '명량'으로 대한민국 역대 박스오피스 1위 기록을 세운 김한민 감독(57)이 결혼한다.

19일 마이데일리 단독 보도에 따르면 김한민 감독은 오는 11월 15일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올리고 새로운 인생의 출발을 알린다.

이번 결혼식은 일반적인 예식과는 다른 분위기로 꾸며질 전망이다. 정형화된 결혼식의 틀에서 벗어나 하객들과 자유롭게 소통하고 즐길 수 있는 파티 형식으로 진행될 예정인 것으로 전해졌다.

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다만 예비 신부의 신상과 두 사람의 구체적인 러브스토리 등은 알려지지 않았다.

김한민 감독은 1999년 단편영화 '그렇게 김순임은 강두식을 만났다'로 데뷔했다. 이후 2007년 첫 상업영화 '극락도 살인사건'으로 226만 관객을 동원하며 충무로의 주목을 받았다. 해당 작품으로 청룡영화상 신인감독상과 각본상을 거머쥐며 연출력을 인정받았다.

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특히 김한민 감독은 한국 영화계를 대표하는 흥행 감독 중 한 명이다. 이순신 장군의 이야기를 스크린에 옮긴 '명량'(2014), '한산: 용의 출현'(2022), '노량: 죽음의 바다'(2023) 등 이른바 '이순신 3부작'을 완성했다.

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이 가운데 2014년 개봉한 '명량'은 누적 관객 수 약 1761만 명을 기록하며 한국 영화 흥행 역사를 새로 썼다. 개봉 12년이 지난 현재까지도 역대 국내 개봉 영화 박스오피스 1위 자리를 지키고 있다.

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김한민 감독은 결혼을 앞둔 현재도 차기작 준비에 한창이다. 배우 박보검이 주연을 맡은 영화 '칼: 고두막한의 검'의 후반 작업을 진행 중이며, 해당 작품은 2027년 개봉을 목표로 하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com