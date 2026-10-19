이상운, 기러기 父 생활 중 대장암 투병→이혼 소송 "가족 없이 병원..정신적 고통 커"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이상운이 기러기 아빠 생활 중 대장암 투병과 이혼까지 겹쳤던 힘겨운 시간을 털어놨다.

18일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 '메기 병장'으로 인기를 끌었던 개그맨 이상운이 출연했다.

이날 이상운은 "과거 통장에 돈이 많았다. 밤무대 행사만 하룻밤 사이 10개를 뛰었을 정도"라며 "당시 최대 수입이 한 달에 1억 원을 벌었다. 그때 한 달 수입으로 아파트 2채 이상을 살 수 있었다"며 전성기 시절을 회상했다.

Advertisement

그는 쉬지 않고 돈을 번 이유에 대해 "초등학생 때 두 아이를 미국으로 유학 보냈다. 아내도 함께 갔다"며 기러기 아빠 생활을 하며 가족의 유학비를 책임졌다고 밝혔다.

그러나 이상운은 "당시 판단을 잘못했다. 평생 돈을 잘 벌 줄 알았는데 방송국 섭외가 줄어들었다"며 "방송 세대교체가 된 거다"라고 설명했다.

Advertisement

결국 일은 줄었지만 유학비 지출은 계속됐다. 이상운은 "돈이 밑 빠진 독 정도가 아니라 통장 잔고가 마이너스를 찍기 시작했다"고 밝혔다.

Advertisement

이후 강사로 직업을 바꿔 가족들의 뒷바라지를 이어갔다는 이상운은 "그러나 내 인생에 빨간 불이 들어왔다"며 "당시 나는 일단 돈을 벌고 두 번째 목표는 가족에게 송금하는 거였다"고 털어놨다.

Advertisement

몸이 아플 때도 일에만 매달렸다는 그는 "아픈 몸으로 정신없이 일하다가 병원에 다녀왔는데 대장암 진단을 받았다"고 밝혔다.

이어 "사실 육체적인 고통도 컸지만 정신적인 게 제일 컸던 게 그때 이혼했다"며 "대장암 후유증, 담낭수술 후유증도 있는데 이혼 소송까지 너무 힘들었다"고 털어놨다.

Advertisement

그러면서 "제일 힘들었던 건 다른 사람들은 병원 갈 때 가족들이 오는데 나는 혼자 간다는 거였다. 끝나고 집에 돌아가도 아무도 없다는 거였다"며 홀로 투병 생활을 견뎌야 했던 아픔을 고백해 안타까움을 자아냈다.