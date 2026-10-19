강소라, 친정집에 숨겨둔 '흑역사' 들통…"중학교 때 쓴 무협소설" 최초공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 강소라가 학창 시절 직접 집필한 무협소설이 공개되자 부끄러움을 감추지 못했다.

19일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 공식 SNS에는 "강소라가 친정에 숨겨둔 흑역사! 무협 소설 '비연신검' 실물 최초 공개"라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 MC 유재석은 강소라가 학창 시절 직접 무협소설을 집필했던 사실을 언급했다. 유재석은 "강소라 씨가 직접 무협소설을 썼다"며 "데뷔 후 한 팬분이 인터넷에 나온 회차들을 모아 만들어준 책이 있다"고 설명했다.

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이에 강소라는 "친정집에 꼭꼭 숨겨놔서 못 찾는다. 삭제하고 싶다. 너무 민망하다"며 고개를 숙였다. 그러나 제작진이 준비한 무협소설 '비연신검'의 실물이 눈앞에 등장하자 당황한 기색을 감추지 못했다.

유재석이 소설의 일부를 직접 낭독하자 강소라는 자신의 과거 문장력을 냉정하게 평가해 웃음을 안겼다.

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강소라는 "문장을 너무 꾸몄다. 설명이 많다. 너무 자랑을 하고 싶었나 보다"라며 당시 글에 대한 민망함을 드러냈다.

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이어 소설을 집필하게 된 시기에 대해서는 "초등학교 때부터 조금씩 써서 중학교 때 올린 것"이라고 밝혔다.

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특히 무협소설 특유의 한자 표현을 구사한 것과 관련해 유재석이 한자를 잘 알았느냐고 묻자, 강소라는 "그전에 읽은 게 많아서 모르는 글자를 찾아봤다"고 답했다. 어린 시절부터 무협소설에 푹 빠져 직접 작품까지 집필했던 남다른 열정을 엿볼 수 있는 대목이다.

앞서 강소라는 무협에 대한 남다른 애정으로 화제를 모은 바 있다. 그는 최근 유튜브 콘텐츠에서 무협 장르를 처음 접하는 이들을 위한 입문 강의를 선보였고, 해당 영상이 조회수 280만 회를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻었다.

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특히 지난 15일 공개된 '유퀴즈' 선공개 영상에서 강소라는 무협 콘텐츠의 예상 밖 흥행에 대한 소속사의 반응을 전하기도 했다.

당시 강소라는 "이렇게 터질 줄 몰랐다. 저는 5만~6만을 예상했다"고 털어놨다. 이어 소속사가 추구하는 이미지와 자신의 무협 마니아 면모 사이에 차이가 있다는 취지로 이야기해 웃음을 자아냈다.

한편 강소라의 무협 소설은 오는 21일 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com