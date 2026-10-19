'메이플스토리M' 10주년 기념 이용자 행사 성료…개발진과 추억 나눠

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넥슨의 모바일 MMORPG '메이플스토리M'이 서비스 10주년을 맞아 이용자들과 오프라인에서 만났다.

넥슨은 지난 17일 서울 강남구 메이플 아지트(MAPLE AGIT)에서 10주년 기념 오프라인 행사 '메이플M CELEBRAT10N DAY'를 개최했다고 19일 밝혔다. 티켓 예매 이용자를 대상으로 하루 두 차례 진행한 이번 행사에는 지난 10년간 게임을 즐겨온 이용자들이 참여했다.

김현승 총괄 디렉터는 현장에서 이용자들을 직접 맞이하며 10주년을 맞은 소회와 감사의 뜻을 전했다. 이후 MC 레나와 함께 행사 프로그램을 소개하고 이용자들과 소통하는 시간을 가졌다.

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첫 프로그램인 '멤잘알 한마당'에서는 게임 관련 퀴즈 10개를 놓고 팀별 대결을 펼쳤다. 게임 지식을 묻는 문제부터 직원들이 직접 그린 그림을 보고 스킬을 맞히는 문제까지 다양한 유형으로 구성해 재미를 더했다.

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'아지트 한마당'에서는 행사장 곳곳에 마련된 프로그램을 자유롭게 체험할 수 있도록 했다. '보스 한마당'에서는 하드 난이도 보스 '아자젤'과 '칼로스'를 가장 빠르게 처치하는 기록 대결을 진행했으며, 보스별 기록 상위 5명에게 보상을 제공했다. 김현승 총괄 디렉터가 이용자 좌석을 직접 찾아 이야기를 나누기도 했다.

이용자들이 게임과 함께한 추억을 공유하는 자리도 마련됐다. '편지 한마당'에서는 참가자들이 게임을 즐기며 쌓은 추억과 운영진에게 전하고 싶은 메시지를 남겼다. 행사 마지막에는 시상식과 럭키 드로우를 진행하며 10주년 기념 행사를 마무리했다.

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서비스 10주년을 맞은 '메이플스토리M'은 게임 안팎에서 이용자와 접점을 넓히며 장기 서비스의 의미를 되새겼다. 이번 행사는 이용자들이 함께 쌓아온 시간을 돌아보고 개발진과 직접 교류하는 데 초점을 맞췄다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com