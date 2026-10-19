'프리프 유니버스' 세계 챔피언 가린다…FWC 2026, 24일 필리핀서 결승

Advertisement

Advertisement

위메이드맥스의 글로벌 MMORPG '프리프 유니버스'가 총상금 11만달러를 내건 글로벌 e스포츠 대회를 개최한다. 올해로 4회째를 맞는 'FWC(Flyff Universe World Championship) 2026'은 역대 최대 규모로 열리며, 경기와 공연을 결합한 글로벌 팬 행사로도 꾸며진다.

위메이드맥스는 위메이드커넥트가 서비스하고 갈라랩이 개발한 HTML5 MMORPG '프리프 유니버스'의 연례 e스포츠 대회 'FWC 2026' 그랜드 파이널을 오는 24일 필리핀 마닐라에서 개최한다고 19일 밝혔다.

FWC는 전용 서버에서 같은 조건으로 캐릭터를 육성한 이용자들이 PvP와 PvE 방식으로 실력을 겨루는 대회다. 올해는 지난해 우승팀인 Astral을 비롯해 글로벌 예선을 통과한 8개 팀이 출전한다. 필리핀과 미국, 프랑스, 칠레 등 7개 국가 출신 선수들이 더블 엘리미네이션 방식으로 최종 우승을 다툰다.

Advertisement

올해 처음 도입하는 상대팀 선택 제도도 눈길을 끈다. 각 타임존 예선 1위 팀이 첫 경기에서 맞붙을 상대를 직접 고르는 방식으로, 대진 구성부터 팀별 전략과 심리전이 작용할 전망이다.

Advertisement

대회 현장은 경기뿐 아니라 공연과 팬 참여 프로그램을 결합한 축제로 운영된다. 필리핀 걸그룹 KAIA의 특별 공연과 코스플레이어 및 글로벌 게임 크리에이터가 참여하는 무대 행사가 마련된다. 포토존과 4컷 사진 촬영, KAIA 팬 사인회 등 체험 프로그램도 진행한다. 현장 방문객에게는 공식 굿즈와 게임 아이템을 제공하며, 추첨을 통해 스쿠터와 커스텀 PC, 노트북 등 경품도 증정한다. 총상금은 11만달러로, 약 1억 5000만원 규모다.

위메이드커넥트는 이번 대회를 통해 글로벌 이용자 간 교류를 확대한다는 계획이다. 그랜드 파이널은 24일 공식 유튜브와 페이스북, 트위치 채널에서 생중계하며 경기와 특별 공연, 시상식 등 주요 프로그램을 함께 선보인다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com