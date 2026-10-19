유재석, 쉬는 날이 대체 언제야..김영철 라디오까지 모니터링 "10주년 축하해"(철피엠)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김영철이 방송인 유재석의 진심 어린 축하와 덕담에 울컥했다.

19일 오전 7시 방송된 SBS 파워FM '김영철의 파워FM'에서는 오는 24일 방송 10주년을 앞둔 김영철을 위한 유재석의 축하 메시지가 공개됐다.

이날 유재석은 김영철에게 "벌써 10주년을 맞았다. 진심으로 축하드린다"며 축하 인사를 건넸다. 이어 "무엇보다 아침 7시라는 시간이 쉽지 않은 시간인데 무려 10년 동안 한결같이 그 자리를 지켜왔다는 것 자체가 영철 씨의 성실함을 보여주는 예"라고 칭찬했다.

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유재석은 김영철의 꾸준함뿐 아니라 평소 보여온 열정과 자기계발을 향한 노력도 높이 평가했다. 그는 "제가 아는 영철이는 늘 에너지 넘치고 끊임없이 공부한다. 자기계발을 게을리하지 않는 친구"라며 김영철의 성실한 면모를 언급했다.

이어 "그런 영철이의 에너지로 매일 아침 많은 분들의 하루를 기분 좋게 열어주고 있는 것 같다"고 덧붙였다. 이른 아침부터 청취자들과 함께하며 오랜 시간 자리를 지켜온 김영철의 노력을 알아주는 따뜻한 말이었다.

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유재석은 청취자들의 꾸준한 사랑을 받으며 라디오를 이끌어온 김영철에게 앞으로도 오랫동안 DJ로 활약해 달라는 당부도 전했다. 그는 "10년 동안 1위 지킨다고 들었는데 대단하다. 10주년 넘어 20년, 30년까지 오랫동안 사랑받는 DJ가 돼라"라고 덕담했다.

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마지막으로 유재석은 "영철아 10주년 진심으로 축하한다. '김영철의 파워FM' 파이팅"이라고 응원을 보냈다. 오랜 시간 성실하게 자신의 자리를 지켜온 동료를 향한 진심 어린 축하에 훈훈함이 더해졌다.

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유재석의 축하 메시지를 들은 김영철은 감정이 북받친 듯 울컥하는 모습을 보였다. 그는 "위로 이상이 눈물 버튼 몇 개 있다"며 쉽게 가라앉지 않는 감정을 드러냈다. 이어 "제가 1월에 '유퀴즈' 나갔었다. 그때 재석이 형이 했던 말이 스쳐 지나간다"라고 말해 뭉클함을 자아냈다.

김영철은 끝으로 "라디오 끝나고 연락드리겠다"라며 유재석에게 고마운 마음을 전했다.

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한편 김영철이 진행하는 SBS 파워FM '김영철의 파워FM'은 오는 24일 방송 10주년을 맞는다. 매일 아침 청취자들과 호흡해 온 김영철이 앞으로도 DJ로서 어떤 활약을 이어갈지 관심이 모인다.