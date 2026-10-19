"한국말 불친절한 건 엄빠 닮아서"…손태영♥권상우 子룩희, 팩폭 터진 해명

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영 권상우 부부의 아들 룩희가 '한국어 말투' 지적에 부모님을 언급하며 해명했다.

지난 18일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 손태영 아들 룩희의 하루를 담은 영상이 게재됐다.

이날 손태영 권상우의 아들 룩희는 17세지만 직접 운전대를 잡고 동네 마트로 이동하며 한층 성숙해진 모습을 보였다.

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이동하는 과정에서 학교생활에 대한 이야기를 나누던 룩희 군은 길에서 만난 친구들과 반갑게 인사를 나누며 능숙한 영어 실력을 선보였다. 이어 "엄마가 달걀이랑 우유를 사 오라고 했다"라며 심부름까지 착실하게 해내는 듬직한 면모를 보였다.

자주 방문하는 피자집과 마트 등을 소개하던 중 또다시 친구를 만난 룩희 군은 "이 동네에 우리 학교 학생들이 정말 많다"라며 설명했다.

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친구들과 대화하는 말투를 들은 PD는 "영어할 때 완전 다르다"라며 "영어할 때는 친절하네. 한국말은 왜 그렇게 불친절하게 하는 거야?"라고 장난스런 질문을 건넸다.

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룩희는 "한국말은 엄마 아빠 닮아가지고"라며 답했지만 PD는 "엄마 아빠가 얼마나 친절한데, 왜 엄마 아빠를"이라며 반박해 웃음을 자아냈다.

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한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다.