지스타서 '붉은사막' 캠프 체험하고 게임 OST는 국악으로…게임문화축제 개최

Advertisement

Advertisement

'붉은사막'의 용병이 돼 활을 쏘고, '오버워치'의 부산 전장에서 도시를 지키며, 게임 속 음악을 국악으로 감상하는 축제가 지스타 현장에서 열린다. K게임을 매개로 한국의 전통과 이야기, 음악을 체험할 수 있는 행사다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 11월 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2026' 기간 제2전시장에서 '2026 게임문화축제'를 개최한다고 밝혔다. 올해로 6회째를 맞는 이번 행사는 '플레이 케이(PLAY K): 한국을 플레이하다'를 주제로 게임 속 세계관과 한국 문화를 결합한 체험 프로그램을 선보인다.

전시 공간은 'K-게임의 미래', '세계 속 K-문화', 'K-전통의 재발견', 'K-이야기의 힘' 등 4개 테마로 구성된다. 펄어비스의 '붉은사막', 넷마블의 '몬길: STAR DIVE', 네오위즈의 '산나비: 귀신 씌인 날'과 '안녕서울: 이태원편', 블리자드 엔터테인먼트의 '오버워치'가 참여한다.

Advertisement

'붉은사막' 체험 공간에서는 회색갈기 캠프의 신입 동료가 돼 과녁을 겨누고 야전 식량을 구하는 등 게임 속 모험을 경험할 수 있다. '오버워치' 공간에서는 한국 출신 영웅 디바(D.Va)와 부산 전장을 소재로 도시를 지키는 임무를 수행한다.

Advertisement

'몬길: STAR DIVE'는 게임 속 범골마을을 재현한다. 관람객은 마을 곳곳의 몬스터를 붙잡고 오늘의 운세를 확인하는 등 전통적 요소와 게임 콘텐츠가 결합한 체험을 즐길 수 있다.

네오위즈의 두 작품은 한국적 이야기를 앞세운다. '안녕서울: 이태원편'은 '서울의 마지막 메시지'를 콘셉트로 공간을 구성하며, '산나비: 귀신 씌인 날'은 붉은빛과 사이버펑크 분위기를 살린 전시 공간을 선보인다. '산나비: 귀신 씌인 날' 체험존에서는 스피드런 챌린지도 진행해 관람객들이 클리어 기록을 겨룰 수 있다.

Advertisement

Advertisement

게임 음악을 국악으로 재해석한 공연도 열린다. 개막일인 19일 오후 진행되는 'K-사운드 스테이지'에서는 'PUBG: 배틀그라운드', '아이온', 'P의 거짓: 서곡' 등 게임 OST를 국악 연주로 들려준다. 김유원의 지휘와 부산국립국악원의 연주에 이어 국악과 K팝을 결합한 걸그룹 도드리와 싱어송라이터 안예은이 무대에 오른다. 도드리는 '몬길: STAR DIVE'의 '푸른 바람'을 새롭게 편곡해 처음 공개할 예정이다.

아마추어 e스포츠 대회도 마련된다. 한국콘텐츠진흥원과 숲(SOOP)이 함께 여는 'GCF 이스포츠 리그'는 '발로란트'를 종목으로 진행한다. 만 15세 이상이면 5인 1팀으로 참가할 수 있으며, 오는 22일부터 숲의 e스포츠 대회 플랫폼 GGGL에서 신청을 받는다.

11월 14일 온라인 예선을 거쳐 선발된 팀들은 11월 21일 부산 해운대구 T1 베이스캠프 해운대점 아레나에서 총상금 500만원을 놓고 본선을 치른다. 같은 시간 벡스코 축제 전시관에서는 본선 경기를 함께 시청하며 응원하는 뷰잉 파티가 열린다. 승부 예측 이벤트와 강냉이, 뻥튀기 등 추억의 간식도 마련된다. 미션을 완료하고 도장을 모으면 축제 기념품을 받을 수 있으며, 전시관 내 미니 스테이지에서는 매일 퀴즈와 현장 이벤트가 진행된다.

Advertisement

게임문화축제는 지스타 입장권을 구매한 관람객이라면 별도 비용 없이 참여할 수 있다. 전시와 공연, e스포츠를 아우르는 이번 행사는 게임을 단순한 플레이 대상에서 한국의 문화와 이야기를 경험하는 매개체로 확장한다는 데 의미가 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com