김유정, 얼굴도 예쁜데 '금손'이기까지…진선규에 직접 손편지+캐리커처 선물

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김유정이 연기뿐 아니라 남다른 그림 실력까지 뽐냈다. 인기리에 방영 중인 '100일의 거짓말'에서 악역으로 호흡을 맞춘 진선규에게 직접 그린 캐리커처와 손편지를 선물하며 훈훈한 동료애를 드러냈다.

19일 진선규는 자신의 SNS에 "가경이가 그려준 그리고 써준 고마운 선물!! 즐겁고 행복했고 소중한 시간이었어!! 100일의 거짓말이 모두에게 소중한 작품이 되길 바라며"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 김유정이 진선규에게 건넨 손편지와 그림이 담겼다. 특히 눈길을 사로잡은 것은 김유정의 수준급 그림 솜씨였다.

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김유정은 진선규의 헤어스타일부터 눈썹, 귀, 콧수염까지 특징을 살려 귀여운 캐리커처를 완성했다. 활짝 웃는 눈과 입꼬리까지 표현한 그림에서는 진선규 특유의 인상이 고스란히 느껴져 웃음을 자아냈다.

정성스럽게 눌러 쓴 손편지도 눈길을 끌었다. 김유정은 "선규 선배님"이라는 다정한 호칭으로 편지를 시작해 함께 촬영하는 동안 따뜻한 위로와 응원을 받았다며 고마움을 전했다. 또 앞으로도 진선규를 응원하겠다는 마음을 담아 뭉클함을 더했다.

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극 중 두 사람의 관계를 생각하면 더욱 흥미로운 장면이다.

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김유정은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 조선총독부에 위장 잠입한 밀정 이가경 역을, 진선규는 조선총독부 정무총감이자 잔혹한 악역 사토 신이치 역을 맡고 있다.

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'100일의 거짓말'은 1932년 경성을 배경으로 밀정이 된 소매치기와 조선총독부 통역관의 첩보 로맨스를 그리는 작품으로 김유정과 박진영의 호흡에 김현주, 이무생, 진선규 등 베테랑 배우들의 열연이 더해지며 인기를 얻고 있다. 지난 10일 첫 방송에서 전국 시청률 5.3%로 출발한 뒤 18일 방송된 4회에서 전국 평균 9.0%, 수도권 최고 10.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에도 올랐다.조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com