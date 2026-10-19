'박위父 수양딸 목록'에 박슬기 없는 이유...'희'자 돌림 아니라서?

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 박위의 아버지인 박찬홍 감독이 여러 여성 배우와 수양부녀 관계를 맺은 사실이 재조명되는 가운데, 방송인 박슬기가 수양딸로 언급되지 않은 이유를 두고 온라인에서 의문이 제기됐다.

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 박진희, 윤소희, 최강희와 달리 박슬기는 왜 수양딸로 알려지지 않았느냐는 내용의 게시물이 확산하며 관심을 모았다.

박슬기 역시 어린 시절 아버지를 여의었으며 박위 가족과 친분이 있다.

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그는 2023년 박위의 유튜브 채널 '위라클'에 출연해 박위의 부모를 향한 존경심을 드러냈다. 당시 박위는 아버지 박찬홍 감독이 박슬기와 함께 찍은 사진을 가족 단체 대화방에 공유했다고 밝히기도 했다.

박슬기는 자신의 아버지에 대해 "2001년 중학교 시절 아빠가 폐암으로 돌아가셨다. 엄마가 힘들게 아빠를 간호하셨다. 어린 나이라 아빠에 대해 무지했다. 내가 묻질 않으니까 엄마도 얘기를 안했던 것 같고 너무 어린 애들이어서 아빠의 병명에 대해 얘기를 안했던 것 같다. 아빠가 너무 빨리 떠났다"라고 털어놨다.

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앞서 최강희는 박찬홍 감독이 부친상 당시 자신을 찾아왔던 일화를 공개하며 "'이제부터 내가 네 아빠다. 날 아빠라 불러'라고 하셨다. 내가 (박)진희를 만났는데 진희가 '아빠'라고 하더라. 정말 만인의 아빠, 원장님 같은 거구나 생각했다"고 전했다. 박진희와 윤소희 역시 작품을 통해 박 감독과 인연을 맺고 가족처럼 가까운 관계를 이어온 것으로 알려졌다.

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일부 누리꾼들은 박슬기 역시 비슷한 경험과 친분이 있는데도 수양딸로 알려지지 않은 점에 의문을 표했다.

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또 수양 딸로 거론된 배우 이름에 공통적으로 '희'자가 들어간 것에 대해서도 궁금증을 드러내기도 했다.

다만 박찬홍 감독과 박슬기가 실제 수양부녀 관계를 논의했는지 등 구체적인 배경은 확인되지 않았다.

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한편 박위가 2024년 공개한 '시댁에서 맞이한 첫 추석' 영상도 다시 주목받고 있다. 당시 영상에 윤소희가 등장하자 일부 시청자들은 송지은이 다른 가족들과 차별적인 대우를 받은 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 다만 이는 영상 속 장면을 바탕으로 한 추측이다.

박위는 지난 8월 KTX에서 휠체어를 이용해 하차하던 중 발생한 사고의 CCTV 영상을 공개해 논란을 빚기도 했다. 이후 근무자의 입장을 충분히 고려하지 못했다며 사과하고 영상을 비공개 처리했지만, 과거 영상과 가족들의 관계까지 재조명되면서 논란이 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com