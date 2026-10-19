"화장실은 나이순"...'이수만 15인조' A2O SOUL, 돌직구 질문에 깜짝(정희)

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[스포츠조선 조민정 기자] 이수만 프로듀서가 선보인 15인조 신인 보이그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)이 첫 라디오 출연부터 대인원 그룹의 현실적인 숙소 생활을 공개하며 웃음을 안겼다. 무려 15명이 함께 생활하는 만큼 샤워 순서에도 엄격한 '장유유서'가 적용되고 있다고 전해 웃음을 안겼다.

19일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에는 A2O SOUL이 게스트로 출연해 스페셜 DJ 소녀시대 써니와 만났다.

이날 A2O SOUL은 첫 라디오 출근길부터 신인다운 풋풋한 매력을 발산했다.

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본격적인 방송에서는 15인조라는 독특한 팀 구성에서 비롯된 숙소 생활 이야기가 공개됐다.

써니는 멤버들에게 "다인원 그룹이다. 저도 9인조로 시작해 8인조로 활동한 만큼 공감할 수 있는 부분이 크다. 준비 시간도 길고 화장실도 부족하죠?"라고 물었다. 이에 멤버들이 화들짝 놀라며 공감하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이어 화장실과 샤워 순서를 어떻게 정하느냐는 질문이 나오자 멤버들은 "나이순으로 정한다"고 답했다. 이어 멤버들은 당일 일정에 따라 유연하게 순서를 조정한다고도 밝혔다. 다음 날 일찍 출발해야 하는 멤버가 있다면 해당 인원이 먼저 씻을 수 있도록 배려한다는 것.

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인원이 많은 만큼 불편한 점도 있지만 장점 역시 분명하다고 했다. 멤버들은 다인원 그룹만의 단합력을 강조하며 여러 사람의 의견과 생각을 들을 수 있어 좋다고 밝혔다.

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데뷔곡 'SUPERSTAR'에 대한 솔직한 이야기도 이어졌다. 멤버들은 처음 곡을 들었을 당시를 떠올리며 "나도 슈퍼스타가 될 수 있을까"라는 생각이 들었다고 털어놨다. 슈퍼스타를 꿈꾸며 데뷔를 준비해온 신인 그룹인 만큼 노래 가사가 더욱 특별하게 다가왔다는 것.

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연습생 시절 받은 도움에 대한 감사도 전했다. 멤버들은 힘든 순간이나 고민이 생길 때마다 선배인 써니가 먼저 말을 걸어주고 도움을 줬다며 고마운 마음을 드러냈다.

첫 회식 메뉴에 관한 이야기도 나왔다. 멤버들은 먹고 싶은 음식으로 소불고기와 김치찌개를 꼽으며 소탈한 입맛을 보여줬다.

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한편 A2O SOUL은 이수만 프로듀서가 새롭게 선보인 15인조 다국적 보이그룹이다. 문, 소라, 서하, 테오, 가쿠, 준, 한성, 루시엔, 시원, 알루어, 타이, 소노, 자이, 에이든, 제트로 구성됐다. 지난 12일 경기 고양시 킨텍스에서 A2O LITE와 함께 글로벌 데뷔 쇼케이스를 개최, 13일 데뷔곡 'SUPERSTAR'를 발표하고 활동을 시작했다.

'SUPERSTAR'는 이수만의 오랜 음악적 동반자인 유영진이 작업한 곡으로 1980년대 신시사이저 사운드를 현대적으로 재해석한 음악이다.

특히 이날 라디오 DJ를 맡은 써니는 이수만의 조카이자 SM엔터테인먼트 출신으로 현재 A2O엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하고 신인 아티스트의 트레이닝 및 프로듀싱 교육 프로그램에 참여하고 있다. 오는 21일에는 같은 소속사 후배 그룹 A2O LITE와도 라디오에서 만날 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com