'지드래곤 누나' 권다미, 43세에 둘째 딸 출산.."건강하게 잘 태어났어요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김민준의 아내이자 그룹 빅뱅 지드래곤의 친누나인 패션 디자이너 권다미가 둘째 딸을 품에 안았다.

19일 권다미는 자신의 계정에 "10월 15일 이우 건강하게 잘 태어났어요. 이든이 오빠랑 빨리 만나자"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 둘째 출산 소식을 직접 전하며 기쁜 마음을 드러낸 것.

공개된 사진에는 생후 4일 된 딸 '이우'의 모습이 담겼다. 작고 사랑스러운 얼굴과 앙증맞은 이목구비가 시선을 사로잡는 가운데, 태어난 지 얼마 되지 않은 신생아의 모습이 보는 이들의 미소를 자아낸다.

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권다미는 앞서 지난 7월 둘째 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

당시 그는 "김이든의 여자 동생 김이우. 나도 딸 맘이다. 하하. 우리 가족 건강하게 10월에 만나자"라고 덧붙이며 설렘을 감추지 않았다.

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이후 약 4개월 만에 건강하게 딸을 출산했다는 소식을 알리며 기쁨을 나눴다. 첫째 아들에 이어 둘째까지 품에 안으면서 두 아이의 부모가 된 만큼, 가족에게도 더욱 특별한 순간이 될 것으로 보인다.

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한편 권다미는 배우 김민준과 2019년 10월 결혼했으며, 2022년 2월 첫아들 이든 군을 품에 안았다. 이후 약 4년 만에 둘째 딸 이우를 출산하며 두 아이의 부모가 됐다.