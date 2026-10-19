이기찬, '감기' 약국 버스킹 '약사법 위반 논란'[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 이기찬의 '약국 버스킹'이 약사법 위반 소지가 있다는 지적이 나왔다.

19일 제약업계 등에 따르면 일부 약사들 사이에서 이기찬의 약국 공연이 약사법에 저촉될 수 있다는 우려가 제기됐다.

현행 약사법에서는 약국 개설자가 소비자나 환자를 유치하기 위해 호객행위를 하는 것을 금지하고 있다. 그런데 유명 가수 공연으로 특정 약국에 팬들을 모으는 것이 환자 유인 행위에 해당할 수 있다는 것이다.

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실제 일선 보건소에서도 약국 공연은 환자 유인 행위에 해당할 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

다만 이기찬은 공연 공지를 통해 "약사법 등 관련 법률을 준수해 진행한다"고 밝혔다.

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이기찬은 서울 대전 충주 인천 춘천 대구 부산 등 전국 각지의 약국을 방문해 대표곡 '감기'를 부르는 버스킹 공연을 진행 중이다. 이기찬은 2002년 발표했던 히트곡 '감기'의 리메이크 버전을 지난달 공개하면서 신곡 홍보를 위해 약국 투어를 기획했다.

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그는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 "약국 버스킹과 '감기'를 연결하면 재미있지 않을까 해서 시작했는데 반응이 좋다. '감기찬'이란 활동명도 얻었다. 독감 예방접종이 끝날 때까지 공연을 계속할 것"이라고 말한 바 있다.

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이기찬은 1996년 데뷔, '또 한번 사랑은 가고' '감기' '미인' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com