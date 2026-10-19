[공식] ‘친일 논란’ 하영 빈자리 김래원이 채운다…‘승산’ 대신 ‘풀카운트’ 편성

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영의 '증조부 친일 논란'으로 SBS 드라마 편성에 공백이 생긴 가운데 그 자리를 김래원이 채운다. 하영과 이제훈이 주연을 맡은 '승산 있습니다'가 방송을 기약 없이 미루게 되면서 김래원의 4년 만의 안방극장 복귀작 '풀카운트'가 내년 2월 편성을 확정했다.

19일 SBS는 새 금토드라마 '풀카운트'(극본 박명랑, 연출 함준호)가 2027년 2월 방송된다고 공식 발표했다.

당초 해당 시기에는 이제훈과 하영이 출연하는 '승산 있습니다'가 시청자들을 만날 예정이었다. 그러나 최근 하영의 가족사를 둘러싼 논란이 불거지면서 편성 계획에도 제동이 걸렸다.

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SBS는 이날 '승산 있습니다'의 편성 조정 사실을 인정하며 "수많은 스태프와 출연진이 함께 제작한 작품인 만큼 다각도로 방안을 고심 중"이라고 밝혔다. 구체적인 방송 시기에 대해서는 아직 확정된 바 없다는 입장이다.

'승산 있습니다'는 이제훈이 연기하는 전직 변호사이자 현직 사무장 권백이 오합지졸 법률사무소 직원들과 함께 사건을 해결하는 코믹 법조 탐정물이다. 하영은 신참 변호사 여심희 역을 맡아 이제훈과 호흡을 맞췄다.

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문제는 이미 촬영까지 마친 작품이라는 점이다.

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'승산 있습니다'는 하영의 논란이 불거졌을 당시 상당 부분 촬영이 진행된 상태였다. 하영은 논란 이후에도 촬영장에 복귀해 지난 9월 촬영을 마무리했지만 결국 예정됐던 2027년 상반기 편성이 불발됐다.

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앞서 하영은 지난 8월 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 공개했다가 증조부 안상호의 일제강점기 친일 행적이 알려지며 논란에 휩싸였다. 이후 하영은 자필 사과문을 통해 가족사를 가볍게 언급한 점을 반성한다며 "후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 고개를 숙였다.

하지만 논란의 여파는 작품 활동으로까지 번졌다. 하영은 넷플릭스 '중증외상센터' 시즌2·3 출연을 포기한 데 이어, 이미 촬영을 마친 '승산 있습니다'의 방송마저 연기되면서 향후 활동에 불확실성이 커졌다.

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이런 가운데 SBS가 새롭게 꺼내 든 카드는 김래원 주연의 '풀카운트'다.

'풀카운트'는 프로야구 구단의 감독 자리를 놓고 벌어지는 치열한 권력 다툼을 그린 스포츠 드라마다. 그라운드 위 승부뿐 아니라 감독직을 차지하기 위한 코치진의 암투와 생존 경쟁까지 담는다.

김래원은 극 중 인기 구단 '스타즈'의 감독대행 황진호 역으로 등장한다. 선수 시절 대부분을 백업 포수로 보낸 황진호는 코치로서 실력을 인정받았지만, 구단 내부에서는 비주류 인물로 취급받아 왔다. 그런 그가 팀의 가을야구 진출이 위태로워진 상황에서 감독대행을 맡으면서 예상치 못한 경쟁에 뛰어들게 된다.

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박훈은 스타즈의 전설적인 투수 출신이자 차기 감독 1순위로 꼽히는 조동희 역을 맡는다. 선수 시절 우승컵을 들어 올리지 못한 아쉬움을 지도자로서 풀어내려는 인물로 김래원과 팽팽한 대립 구도를 형성한다.

특히 이번 작품은 김래원의 약 4년 만의 안방극장 복귀작이라는 점에서 관심을 모은다. 여기에 SBS가 '스토브리그' 이후 약 8년 만에 선보이는 야구 드라마라는 점도 기대를 높인다.

연출은 '법쩐', '나의 완벽한 비서' 등을 선보인 함준호 감독이 맡는다. 야구 시즌이 시작되기 전인 2월에 편성돼 야구 팬들의 관심도 겨냥할 전망이다.

하영의 논란으로 '승산 있습니다'의 방송 일정이 불투명해진 사이 김래원의 '풀카운트'가 2월 안방극장을 책임지게 됐다. 촬영을 마친 이제훈·하영 주연작이 언제 시청자를 만날 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데 김래원이 '풀카운트'로 SBS의 새로운 흥행 주자가 될 수 있을지 역시 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com