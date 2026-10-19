바비, '쇼미' 우승상금 실체 폭로 "실제 수령액 1억 아닌 1000만원"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 바비가 Mnet '쇼미더머니3' 실제 우승상금을 공개했다.

래퍼 스윙스는 18일 자신의 개인 채널에 더콰이엇, 바비와 함께한 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 세 사람은 '쇼미더머니3'에 대한 이야기를 나눴다. 2014년 방송된 '쇼미더머니3'는 바스코 씨잼 기리보이 나다 키썸 등 실력파 래퍼들이 대거 출전하며 '쇼미더머니' 시리즈 전성기의 시작을 알렸다. 당시 YG엔터테인먼트(이하 YG) 연습생 아이돌 래퍼 신분으로 출전한 바비는 아이돌 래퍼 디스곡인 '가드 올리고 바운스'로 아이언을 제치고 최종 우승을 거머쥐었다. 더콰이엇과 스윙스는 프로듀서로 바비의 성장을 지켜봤었다.

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바비는 "상금이 1억원인줄 아시는 분들이 많다. 1억원은 총 상금이고, 실질적으로는 1000만원 정도 받았다"고 털어놨다.

더콰이엇은 "총 상금이라는 단어가 싸하다. 제작비와 식비가 거의 포함된 느낌"이라고 거들었다.

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스윙스는 "'쇼미더머니9'에서는 회사 키우라고 2억원, 상금 1억원 해서 총 3억원이었다"고 자랑했다.

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바비는 2015년 아이콘 멤버로 데뷔했으며 2021년 비연예인 여성과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com