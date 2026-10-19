"카드값도 없어"…장윤정 절연한 母, 사기 혐의 구속에 '항소'

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[스포츠조선 백지은 기자] 사기 혐의로 실형을 선고받은 가수 장윤정의 모친 육 모씨가 항소했다.

육씨의 사기 혐의 항소심 첫 공판이 11월 19일 서울동부지법 제1-2형사부 심리로 열린다.

육씨는 절연한 딸 장윤정이 출연하는 프로그램에 투자하면 수익을 올릴 수 있다며 2024년 9월부터 2025년 8월까지 세 차례에 걸쳐 지인에게 3100만원을 받은 뒤 약속한 돈을 돌려주지 않은 혐의로 기소됐다. 육씨는 특히 수십년 전 절연한 장윤정과 화해한 것처럼 문자 메시지 등을 조작해 피해자의 신뢰를 얻은 것으로 알려져 충격을 안겼다.

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이에 장윤정 측은 "모친과는 절연한 사이로 어떠한 연락도 주고받은 적 없다"고 선을 그었다.

재판 과정에서 육씨는 생활비와 카드 대금 등으로 피해자로부터 받은 돈을 모두 사용했다며 혐의를 모두 인정했다.

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검찰은 육씨에 대해 징역 1년 6개월을 구형했다. 육씨는 이미 2018년 지인에게서 4억여원을 빌리고 갚지 않은 혐의로 구속된 전과가 있는데도 재차 범행을 저질렀고 피해자의 손해도 복구되지 않았다는 이유였다.

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재판부는 결국 "죄질이 나쁘다"며 육씨에게 징역 10개월을 선고했다. 다만 육씨가 범행을 모두 인정하고 반성했다는 점, 경제 활동이 쉽지 않은 나이와 범행 동기 및 경위 등을 양형사유로 인정했다. 그럼에도 육씨는 1심 판결에 불복, 항소장을 제출하면서 다시 한번 재판장에 서게 됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com