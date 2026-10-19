이상민, 추미애 지사에 보낸 빨대 250개 배송 완료..“분노한 마음 전해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이상민이 추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 비판하며 보낸 빨대 250개가 배송 완료됐다.

이상민은 18일 자신의 개인 채널에 "빨대 배송완료"라는 글과 함께 택배 봉투 사진을 공개했다.

그는 "조금 전에 배송 앱으로부터 빨대 250개가 배송 완료되었다는 메시지를 받았다"며 "비록 추미애 경기도지사실 문앞까지 가지는 못했지만, 한 사람의 경기도민으로서 분노한 마음을 전해 본다"고 밝혔다.

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앞서 이상민은 지난 17일 추미애 지사의 집무실을 배송지로 지정해 빨대 250개를 주문한 사실을 공개했다. 50개씩 포장된 제품 5묶음으로, 추미애 지사의 발언을 풍자하는 의미를 담았다.

당시 그는 "소방은 재정 빨대라고 말하는 경기도지사가 있다"고 지적하며 "코미디보다 더 웃프고 참혹한 현실"이라고 비판했다. 이어 "여론의 뭇매에도 추미애 지사는 결코 사과하지 않았다"며 "외려 당이 나서서 사과를 하고 있다"고 덧붙였다.

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또한 부천 화재 현장에서 순직한 소방관을 언급하며 애도의 뜻을 전했다.

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한편 논란은 추미애 지사가 지난 13일 경기도 국정감사에서 소방 관련 재정을 언급하며 '재정 빨대'라는 표현을 사용하면서 불거졌다. 이후 추미애 지사는 순직 소방관의 빈소를 찾아 사과의 뜻을 밝혔으며, 더불어민주당도 소방관과 유가족에게 사과했다.

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한편 정치인 성대모사로 이름을 알린 이상민은 시사 프로그램과 KBS2 '개그콘서트' 등에 출연하며 활동해 왔다.

tokkig@sportschosun.com