'하락장 예언' 황현희, 언제 주식 살까 물었더니...“연말 비관적 기사 쏟아지면"

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[스포츠조선 박아람 기자] 국내 증시가 큰 폭의 하락세를 이어가는 가운데, 코미디언 황현희가 석 달 전 주식시장에 대해 내놓은 경고가 다시 관심을 받고 있다.

황현희는 지난 7월 유튜브 채널 '이홍렬TV'에 출연해 3년 동안 사용하지 않아도 되는 여유 자금 1억원의 투자 방법을 묻는 말에 "지금은 주식시장에 들어갈 생각 자체를 하지 말아야 한다"고 답했다.

그는 당시 시장 상황을 언급하며 "하루에 7% 올랐다가 다음 날 8% 떨어지는 장세는 초보 투자자를 위한 시장이 아니다"라며 "단기 트레이딩에 능한 소위 '선수들의 무대'일 뿐, 생업이 있는 일반 개인 투자자가 일일이 대응하기에는 너무나 위험하다"고 설명했다.

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이어 자신 역시 현금을 보유한 상태로 시장을 지켜보고 있다며 "내 목에 칼이 들어와도 지금 같은 구간에서는 투자하지 않는다"고 강조했다.

그럼 매수를 고려해야 할 시점은 언제일까.

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황현희는 주가 흐름에 따라 투자 시점을 판단하는 이른바 '사이클 투자'를 자신의 원칙으로 소개했다. 주가가 이전 최고점보다 30% 이상 떨어지는 등 충분한 조정이 나타나야 본격적으로 매수를 고려한다는 설명이다.

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또한 "연말쯤 미국 시장에서 'AI 거품이 꺼지나'라는 기사가 나오면서 증시가 본격적인 조정을 맞이할 가능성이 있다"고 내다봤다. 최근 인공지능(AI) 관련 기업들의 과도한 투자와 수익성에 대한 우려가 제기되면서 그의 과거 발언에도 다시 시선이 쏠리고 있다.

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실제로 월스트리트저널(WSJ)의 제임스 매킨토시 칼럼니스트도 최근 'AI 주식시장의 흔들림이 일깨워주는 사실: 이번에도 다르지 않다'라는 제목의 칼럼을 통해 AI 분야의 과잉투자 위험을 지적했다.

한편 황현희는 KBS 공채 개그맨 출신으로, 2014년 '개그콘서트'에서 하차한 뒤 경제 공부와 투자를 시작했다. 이후 부동산과 주식 투자 경험을 바탕으로 관련 저서를 출간하고 경제 강연과 유튜브 활동을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com