'김지민♥' 김준호, 77평 한강뷰家에 침대만 1천만원대 "집 넓고 좋아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김준호가 한강뷰를 자랑하는 신혼집을 공개했다. 여배우 부캐릭터인 '자나언니'로 변신해 집 곳곳을 소개한 가운데, 1000만원이 넘는 침대 가격까지 공개해 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 '돌아온 탑배우 자나언니'에는 '10년 만에 미국에서 돌아온 왕년의 톱스타, 한강뷰 집을 처음 공개합니다 (팬 여러분 오랜만이에요) EP.1'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속 김준호는 과거 유행어인 '~자나'를 활용한 부캐릭터 '자나언니'로 변신해 특유의 능청스러운 입담을 뽐냈다.

이날 김준호는 집을 찾은 제작진을 향해 "우리 집은 처음이지 않냐"며 운을 뗐다. 이어 "이 유튜브를 예진 매니저가 적극 추천해서 하긴 하는데 사실 여배우로서 집을 보여주는 게 참 어색하다"라고 말하며 부캐릭터에 완벽하게 몰입한 모습을 보였다.

Advertisement

그러면서 "쉽지 않은데 최초 공개다"라며 "홍 감독이니까 내가 하는 것"이라고 너스레를 떨었다. 여배우라는 설정을 유지하면서도 김준호 특유의 익살스러운 입담을 더해 시작부터 웃음을 안겼다.

집을 둘러보던 제작진은 탁 트인 전망에 감탄했다. PD가 "아니 오는데 여기가 한강 바로 옆이더라"라고 말하자, 김준호는 "맞다. 여기가 한강뷰"라고 답하며 집의 장점을 자랑했다. 한강을 가까이에서 조망할 수 있는 집의 풍경이 공개되면서 신혼집 내부에도 관심이 쏠렸다.

Advertisement

이어 김준호는 제작진을 침실로 안내했다. 침실 한가운데에는 커다란 침대가 자리하고 있었고, 이를 본 제작진은 자연스럽게 가격에 대한 궁금증을 드러냈다. 제작진이 "침대 가격은 얼마냐"라고 묻자 김준호는 "뭘 얘기하냐. 천만 원 넘는다"라고 답해 모두를 놀라게 했다. 침대 하나만으로도 상당한 가격대를 자랑해 시선을 모았다.

Advertisement

집의 넓은 공간과 고급스러운 분위기에 감탄이 이어지자 김준호는 다시 한번 재치 있는 입담을 뽐냈다. PD가 "집이 너무 좋다. 넓고"라고 칭찬하자, 김준호는 "너 더럽게 땀을 왜 흘리냐. 바닥 다 닦고 가라"라고 농담을 건넸다. 칭찬을 듣던 중에도 예상치 못한 말을 던진 김준호의 모습에 현장에는 웃음이 터졌다.

Advertisement

한강뷰를 자랑하는 집부터 고가의 침대, 부캐릭터에 충실한 능청스러운 입담까지 더해지면서 김준호의 신혼집 공개는 색다른 재미를 선사했다. 과연 '자나언니'로 변신한 김준호가 앞으로 어떤 일상을 공개할지 관심이 모인다.

한편 김준호와 김지민은 2025년 7월 결혼했다. 두 사람은 첫 아이를 기다리고 있으며, 출산 예정일은 2027년 2월로 알려졌다. 태어날 아이의 성별은 아들인 것으로 전해졌다.