'나혼산' 조작 논란 후폭풍 이 지경까지…구성환 방문 식당도 無협찬 공지

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'가 최근 촬영 조작 논란으로 홍역을 치른 가운데, 배우 구성환이 방문한 식당이 광고 및 협찬 여부를 직접 밝힌 사실이 눈길을 끌고 있다.

19일 경기 남양주 팔당에 위치한 한옥 피자 전문점 '온고재' 측은 공식 SNS를 통해 "몇 주 전 MBC '나 혼자 산다' 촬영을 통해 구성환님께서 온고재를 방문해 주셨다"고 밝혔다.

특히 "이번 방송은 별도의 유료 광고나 협찬으로 진행된 것이 아님을 함께 알려드린다"며 방송 출연과 관련한 광고·협찬 관계가 없다는 점을 명시했다.

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이어 "방송 이후 평소보다 많은 분들이 찾아주실 것으로 예상돼 웨이팅이 길어질 수 있는 점 미리 양해 부탁드린다"며 "기다려 주신 시간이 아깝지 않도록 맛있는 음식과 좋은 경험을 전해드릴 수 있게 정성을 다하겠다"고 전했다.

앞서 지난 16일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 구성환이 26세 연하의 오토바이 면허시험 동기 박태환 씨와 함께 가을 라이딩을 즐기는 모습이 그려졌다.

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이날 구성환은 박태환 씨를 데리고 남양주 팔당의 한옥 피자집을 찾았다. 특히 해당 식당을 두고 "여자친구랑 오려고 리스트에 적어 놨던 곳"이라고 소개해 눈길을 끌었다. 두 사람은 피자와 파스타를 즐긴 뒤 도넛 가게까지 방문하며 식도락 라이딩을 이어갔다.

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이후 번지점프에도 도전한 구성환은 두려움 끝에 뛰어내리는 데 성공했고, 해당 장면은 분당 최고 시청률 6.8%를 기록하며 이날 방송의 '최고의 1분'을 차지했다.

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이 가운데 온고재 측의 광고·협찬 관련 공지는 최근 '나 혼자 산다'를 둘러싼 논란과 맞물려 눈길을 끈다.

앞서 '나 혼자 산다'는 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 둘러싸고 사전 섭외 및 촬영 연출 의혹이 불거지며 진정성 논란에 휩싸였다. 제작진이 사과한 이후에도 관련 의혹이 잇따라 제기되며 논란이 이어지고 있다.

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한편 지난 16일 방송된 '나 혼자 산다'는 닐슨코리아 수도권 가구 기준 시청률 5.9%, 2054 시청률 3.8%를 기록하며 금요일 예능 프로그램 1위를 차지했다.

olzllovely@sportschosun.com